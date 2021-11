Nueva visita de López Obrador a Yucatán

El Presidente, en inauguración del Tianguis Turístico

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresará a Mérida el martes 16 para encabezar la inauguración del Tianguis Turístico de México en el cual, según dijo ayer la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch, la mayoría de las actividades empresariales será privada.

Quien no tenga un producto turístico qué ofrecer o que deban realizar alguna cita de negocio pactada de antemano, no tendrá acceso al tianguis porque no es un evento de paseo, sino para hacer negocios turísticos. A menos que el interesado compre un gafete de participación a los organizadores.

En paralelo, según refirió, la Sefotur generará actividades abiertas como conferencias académica;, eventos artísticos, exposiciones gastronómicas y recorridos con congresistas. Esto para que conozcan alguno de los más de 100 atractivos turísticos nuevos que presentará Yucatán a los participantes.

¿Cuál es la agenda de AMLO en Yucatán?

En rueda de prensa, a la que el Diario no fue invitado, Michelle Fridman informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en la ceremonia de inauguración en el Centro Internacional de Congresos.

También vendrán gobernadores de las entidades que participan en el Tianguis Turístico, que se iniciará el 16 y terminará el 19.

Michelle Fridman reiteró que vendrán poco más de 1,300 compradores turísticos, casi 1,000 empresas, 300 periodistas nacionales e internacionales.

Yucatán, destacó, ya está listo para realizar este evento internacional que se pospuso en tres ocasiones por la pandemia, pero que la próxima semana se hará sin ningún riesgo de aplazarlo.

Quienes asistan al tianguis o al evento abierto al público tendrán que presentar una prueba negativa de Covid-19 y su certificado de vacunación completa. A la par, se aplicarán los protocolos sanitarios establecidos de prevención.

La funcionaria argumentó que todas las restricciones que se apliquen en el Tianguis Turístico de México son medidas que dispuso la Secretaría de Turismo federal.

Anterior visita presidencial

López Obrador estuvo en Mérida el 28 de octubre pasado donde presidió la reunión sobre seguridad nacional, ofreció su conferencia mañanera y, junto con el gobernador Mauricio Vila Dosal, recorrió en helicóptero los tramos 3 y 4 del Tren Maya para conocer su avance.