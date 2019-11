Nuevas acciones contra la violencia hacia las mujeres

Intensifican la lucha

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ayer el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció el lanzamiento de la campaña “Queremos un Yucatán sin violencia”, en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno.

El gobernador llegó acompañado de María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, y María Herrera Páramo, titular de la Secretaría de las Mujeres.

En un breve mensaje, Vila Dosal dijo que la violencia contra la mujer es un problema que requiere acciones concretas y encaminadas a combatirlo de una manera frontal.

De igual manera, el gobernador indicó que, a fin de fortalecer el trabajo que se ha estado realizando en la materia, el próximo año se abrirán seis nuevos Centros Municipales de Atención a las Mujeres en Celestún, Sotuta, Oxkutzcab, Chikindzonot, Tecoh y Buctzotz. Mientras que, en Kinchil, se creará un Centro Municipal para el Desarrollo de las Mujeres, el cual estará enfocado a la creación de proyectos de emprendimiento y capacitación para el trabajo.

Camino

“Sin lugar a dudas, tenemos un largo camino por recorrer. Hemos estado viendo en los últimos datos que nos brinda el Secretariado Ejecutivo, mejoras en los números de violencia contra las mujeres, pero esto no se trata de cifras, porque mientras haya una sola mujer en Yucatán que sufra violencia, no nos podemos dar por vencidos y el trabajo de este Gobierno no se puede detener”, aseveró.

“Además, como me comprometí, a que cada año la Semujeres reciba un aumento en su presupuesto, en 2020 la dependencia no percibirá disminución, al contrario, recibirá un aumento del 10% de recursos estatales, no obstante el complicado escenario financiero de Yucatán, que enfrentará nuevamente un recorte presupuestal por parte de la Federación y que obliga al Gobierno del Estado a apretarse el cinturón y dirigir menos dinero a la mayoría de las dependencias”, puntualizó.

La campaña “Queremos un Yucatán sin violencia” será de forma permanente e inició desde ayer como una medida tomada por la recomendación siete del mecanismo de la Alerta de Género y, en un principio se llevará al cabo en Mérida, Progreso, Kanasín, Umán, Hunucmá, Valladolid, Tizimín, Ticul, Tekax y Peto, municipios considerados como focos rojos en el tema.

Recursos

Además el gobernador indicó que en el paquete fiscal para 2020 se contempla un aumento del 10% en el presupuesto a la Secretaría de las Mujeres, que será destinado a diferentes acciones como la mejora de la base de datos de violencia contra la mujer y campañas de prevención de embarazos en adolescentes.

“No se trata de cifras, lo que debemos hacer entre todos es cuestionar, trabajar con las organizaciones civiles para seguir trazando la ruta correcta en este tema”, concluyó.

Siguiendo con las acciones que se estarán realizando en 2020, Vila Dosal señaló que, en cumplimiento a su promesa de fortalecer el Observatorio de la Mujer sobre Casos de Violencia de Género, se estará mejorando el Banco Estatal de Datos e Información, lo que asegurará un mejor funcionamiento y que el estado cuente con información actualizada.

Además, continuó, se seguirá impulsando la estrategia estatal para la prevención del Embarazo en Adolescentes, la cual involucra activamente a las y los estudiantes de universidades que, a través de su servicio social, están siendo capacitados en el tema para replicar este conocimiento en niñas, niños y jóvenes de las escuelas de nivel básico del interior del estado.

A lo anterior se suma, el trabajo para cumplir a cabalidad las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género, por lo que se capacita a los cabildos municipales sobre este tema, y a la fecha ya se ha implementado en 9 de los 10 municipios que fueron observados en esta Alerta, añadió el gobernador.

En ese sentido, Vila Dosal llamó a cohesionarnos todos como sociedad y trabajar de la mano, las organizaciones civiles, los ayuntamientos, los gobiernos estatal y federal, así como con la ciudadanía, para seguir avanzando en la ruta correcta en la materia.

“Es importante señalar la gran participación de la sociedad civil que nos empuja como gobierno a seguir trabajando fuertemente en este tema. Un reconocimiento a todas y a todos los que trabajan de manera diaria y que, por supuesto, de la mano de ellos, esperamos disminuir la violencia en contra de todas las mujeres”.

Frases

María Herrera Páramo explicó que la campaña es principalmente la difusión de frases que los hombres usan para violentar a las mujeres, “con esto se busca que comprendan que se trata de un delito y que, como tal, tiene una sanción”.

Respecto a si se deben de criminalizar las protestas sociales, dijo que es importante entender el dolor de cada una de esas mujeres. “No lo justifico del todo, pero es importante entender el dolor de estas mujeres que están viviendo cotidianamente violencias”.— Gabriel Chan Uicab

Conciencia Campaña

“Spots”

Como parte de la campaña “Queremos un Yucatán Sin Violencia” se contempla la difusión de “spots” sobre los diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres y sus respectivas sanciones, con la finalidad de informar que estas acciones son un delito y tienen una pena en el Código penal y Civil. A la par, de ayer al 10 de diciembre, se estará trabajando en Mérida, Progreso, Kanasín, Umán, Hunucmá, Valladolid, Tizimín, Ticul, Tekax y Peto mediante diversas actividades para concienciar sobre esta problemática y prevenir estas situaciones. De igual manera, en los 106 municipios del estado se mantienen acciones permanentes al respecto.

Iluminación

Además desde ayer hasta el 30 de noviembre, el Ejecutivo Estatal se suma a esta causa de la lucha contra la violencia hacia la mujer con la iluminación de la fachada del Palacio de Gobierno con los colores representativos, naranja y morado.

Autoridades

