Nuevas becas de la Comuna

Se ofrecerán 1,580 para el curso 2019- 2020, nivel básico

El Ayuntamiento de Mérida abre hoy su convocatoria para otorgar 1,580 becas a estudiantes de primaria y secundaria en esta ciudad, que consistirían en apoyos de 500 pesos bimestrales, para el próximo ciclo escolar 2019-2020, anunció ayer el alcalde Renán Barrera Concha.

“La convocatoria para todos los padres de familia que están aquí presentes que quieran participar en el programa de becas va a iniciar el 18 junio, es decir, prácticamente ya estamos iniciando con este proyecto el día de hoy, y van a concluir el día 26 julio”, añadió.

Durante la entrega del techado de la cancha de usos múltiples de la primaria “Irene Duch Gary” en el turno matutino, y la “Carlos Fuentes”, del vespertino, en Tixcacal Opichén, el presidente municipal anunció el programa de becas que el Ayuntamiento otorgará como parte de su aportación a la educación de los estudiantes de esta ciudad.

Barrera Concha explicó la mecánica para la entrega de estas becas, la cual se inicia con la convocatoria que debe salir hoy martes.

Luego se van a entregar unas fichas que corresponden a los Centros de Desarrollo Integral, donde los interesados pueden acceder a estos programas, y el calendario sería el siguiente: El martes 23 julio en el centro Sara Mena, al día siguiente en el Centro de Desarrollo Integral San José Tecoh, el jueves 25 julio en la Nora Quintana así como en las comisarías de San José Tzal y Tahdzibichén, el viernes 26 en Komchén y Cholul y, del 27 de agosto al seis septiembre se van a recibir las fichas de solicitud de becas.

Finalmente el 13 de septiembre próximo se publicarán los resultados y se podrán consultar en el portal en internet del Ayuntamiento.

El alcalde puntualizó que el programa de becas del Ayuntamiento tiene el objetivo de que los niños no tengan que dejar sus estudios por los problemas económicos familiares, en lo que va de su administración se han invertido $14 millones en su programa de apoyos económicos a los estudiantes.

“Aunque todo lo referente a la infraestructura escolar le compete de manera directa al gobierno del Estado, el Ayuntamiento apoya esta labor consciente de que una autoridad sola no puede con todas las necesidades”, añadió.

Techo

Respecto a la obra que entregó en la primaria, expresó ante los alumnos y maestros del plantel, que con ella se fomenta una mayor convivencia entre alumnos, maestros y padres de familia, “con este nuevo techo ya podrán realizar sus actividades físicas y artísticas con mayor comodidad”.

El primer regidor citó que esta es la cuarta obra del mismo tipo que entrega, anteriormente lo hizo en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 112 “Ignacio María de Allende y Unzaga”, del fraccionamiento Del Parque; Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 120 “Emiliano Zapata Salazar” del fraccionamiento Loma Bonita, y Escuela Secundaria No. 41 “Humberto Lara y Lara” y “Margarita Maza de Júarez”, turno nocturno, en la comisaría de Caucel.

Además previó al evento de ayer, también se entregó el techado de la cancha de usos múltiples en el jardín de niños “Andrés Quintana Roo”, que esta junto a la primaria “Irene Duch Gary”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

En su intervención David Loría Magdub director de Obras Públicas informó que, el área techada es de 578.6 metros cuadrados, las obras incluyeron 87.5 metros de columnas de acero, techo de láminas, registros pluviales e iluminación tipo reflector de led que permitirá realizar también actividades nocturnas en el plantel.

El beneficio de esta obra es para los 550 alumnos de ambos turnos y la inversión fue de $1.712,480, mientras en el jardín de niños de alado “Andrés Quintana Roo”, el techado beneficia a 208 niños y niñas y la inversión fue de $1.057,295.

El funcionario agregó que además se trabaja para mejorar el entorno de la colonia donde se ubican ambos planteles, ya que desarrolla siete acciones de vivienda con una inversión de $733,705.31. De esta forma, la inversión municipal en la zona asciende a 3.450,723 tanto en obras escolares como de vivienda.

Características

