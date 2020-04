La Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) informó que se modificaron las fechas de exámenes de ingreso a bachillerato y licenciatura debido a la contingencia por el coronavirus.



En un mensaje en redes, la Uady indicó que ahora se aplicarán el sábado 13 de junio para los aspirantes a bachillerato y el sábado 20 y domingo 21 del mismo mes para los de licenciatura.



Cabe señalar que las fechas en un principio eran 23 de mayo para bachillerato y 30 y 31 de ese mes para licenciatura.



La Uady precisa que la medida se debe a la emergencia sanitaria por el Covid-19 que emitió el Gobierno Federal.



Para más información, sugiere consultar la página web oficial de los procesos de ingreso: https://www.ingreso.uady.mx



Aclaración a los que no se registraron

Recuerda que el registro en línea al proceso de ingreso concluyó el 11 de marzo para licenciatura y el 13 de marzo para bachillerato.



De acuerdo con las convocatorias, las personas que no se registraron o no concluyeron el proceso en esas fechas no podrán presentar el examen respectivo.

