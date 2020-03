Nuevas normas para los cronista

Alistan propuesta de cómo trabajan en otros países

Con el fallecimiento de Juan Francisco Peón Ancona, ahora hay que incorporar nuevos cronistas pero de una manera más clara, pues el Reglamento Municipal para la Integración del Consejo de Cronistas de la Ciudad de Mérida es muy antiguo, indica Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida.

El reglamento, que data de 1995, señala en su artículo primero que “los cronistas deberán ser personas que con las cualidades intelectuales y morales que les permita cumplir decorosamente con la tarea de ser los narradores, en prosa o verso, de los acontecimiento más sobresalientes y propios de la popular idiosincrasia de los pobladores de la ciudad de Mérida y del municipio en lo general”.

Berlín Villafaña dice que un cronista puede ser tanto de la historia como de la vida diaria. “Y en este sentido hay cronistas deportivos, cronistas culturales, de las costumbres… por lo tanto, lo que el alcalde me pidió es que hiciera un estudio, un panorama de cómo funcionan en otros municipios y países para hacer una propuesta”.

Actualmente la ciudad cuenta con dos cronistas —Jorge Álvarez Rendón y Gonzalo Navarrete Muñoz— que imparten conferencias, tienen páginas, redes sociales y constantemente escriben en algunos medios. “Apenas son dos y tenemos que incorporar otros cronistas”.

El funcionario aclaró, sin embargo, que la propuesta que resultaría del estudio que realiza, no es para elegir a nuevos cornistas, sino normar la figura.

“En estos momentos son cronistas, digamos, honorarios; no reciben oficialmente, no es un puesto en el que reciban una remuneración; por lo tanto, la responsabilidad del cronista es altísima, pero al mismo tiempo voluntaria, depende del prestigio de la persona, de su trabajo, y no es una actividad pagada, es honoraria, y se está revisando todo eso para ver si el trabajo del cronista está más valorado económicamente y viene el compromiso oficial porque en este momento el compromiso es voluntario y deriva de la persona que hace el trabajo porque lo quiere hacer y ama a la ciudad”.— Iván Canul Ek

“Lo que tenemos que hacer es ver cómo funciona el trabajo de los cronistas y hacer una actualización dentro de la cual cabría la posibilidad de incorporar nuevos cronistas”.

El reglamento actual señala, entre los requisitos para ser cronista, haber nacido en Mérida y contar con una vecindad no menos a 20 años, tener al menos 35 años de edad, haber destacado en el ambiente intelectual de la ciudad por haber escrito artículos, ensayos o libros así como haber dado conferencia o charlas sobre temas relacionados con la historia antigua y contemporánea de la ciudad, ser de reconocida calidad humana e intelectual y tener gusto por la investigación, lectura y oratoria.

Selección

El reglamento actual señala, entre los requisitos para ser cronista, lo siguiente:

Requisitos

Haber nacido en Mérida y contar con una vecindad no menos a 20 años, tener al menos 35 años de edad, haber destacado en el ambiente intelectual de la ciudad por haber escrito artículos, ensayos o libros así como haber dado conferencia o charlas sobre temas relacionados con la historia antigua y contemporánea de la ciudad, ser de reconocida calidad humana e intelectual y tener gusto por la investigación, lectura y oratoria.

Síguenos en Google Noticias