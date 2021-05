''Nueve de cada 10 accidentes viales se pueden evitar''

Nueve de cada diez accidentes de tránsito se podría evitar si los conductores de automóviles respetaran la señalización, los límites de velocidad y manejaran en sus cinco sentidos, sin distracciones, se informó hoy en el cierre de la VI Semana Mundial de la Seguridad Vial en Mérida, que promueve la Organización Mundial de la Salud.

Una docena de brigadistas de la Cruz Roja Yucatán y de la oficina de servicios viales de la Policía Municipal de Mérida, que dirige el ingeniero René Flores Ayora, exhortaron a los conductores de vehículos motorizados que pasaron por los cruces de Paseo de Montejo con calle 47 y calle 72 con 59 del rumbo de Santiago a que respeten los límites de velocidad y manejen sin distracciones para evitar posibles accidentes de tránsito.

Cabe señalar que la mayoría de los guiadores confundieron la actividad con el tradicional "boteo" de colecta de dinero de la Cruz Roja.

Fue común que ofrecieran unas monedas o un billete a los brigadistas uniformados como una muestra de colaboración con la institución.

Agresivo con brigadistas y un reportero

Sin embargo, una persona masculina que no es originaria de Yucatán se portó agresivo con tres jóvenes brigadistas que realizaban el exhorto en el parque de Santiago.

Cuando los jóvenes voluntarios se acercaron a esta persona, ni siquiera dejó que terminaran las explicaciones y reclamó: “no tengo tiempo, la Cruz Roja no te ayuda. Tengo prisa, si pides una ambulancia no llega”.

La esposa del sujeto no lo esperó. Quizá conoce el carácter violento de su pareja y siguió su camino al mercado y él se quedó para discutir con los brigadistas, incluso, cuando vio que el reportero tomaba nota del incidente, se dirigió a él y le dijo: “y tú qué”.

Agradecimiento de la mayoría de conductores

Fuera de esta reclamación, los conductores aceptaron con gusto el exhorto de los brigadistas, lo agradecieron y ofrecieron que lo tomarán en cuenta.

“Estamos en una campaña de prevención de accidentes, no estamos en recolecta. Maneje con precaución, no rebase los 30 kilómetros por hora en zonas escolares, hospitalarias y parques”, explicaron las jóvenes brigadistas.

La coordinadora estatal de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Yucatán, Florentina Lara Balderas, informó que la invitación principal que se hizo es que respeten los límites de velocidad en zonas de seguridad como escuelas, hospitales, parques, plazas comerciales.

Esta estrategia vial ayuda para que en caso de accidentes de tránsito las consecuencias sean menores, principalmente en cuestión de lesiones y daños patrimoniales, además, baja la emisión de gases contaminantes, añadió.

Otras recomendaciones a conductores

Otra recomendación es que tomen en serio las conductas salvavidas, como el uso del cinturón de seguridad, la silla del bebé, que eviten los distractores mientras conducen el vehículo como usar el teléfono celular, maquillarse o peinarse en pleno trayecto.

“Es enorme el parque vehicular de Mérida porque viene gente de otras partes del país, tanto para vivir como para pasear, pero 9 de cada 10 accidentes de tránsito son prevenibles, sólo hay que respetar los límites de velocidad, las señales viales y conducir sin distracciones.

"Viajar a 60 kilómetros por hora en una carretera equivale a caer de un edificio de cinco pisos cuando tienes un accidente de tránsito”.

Este año, 75 muertos en accidentes viales

Por su parte, el ingeniero Flores Ayora, un promotor de la seguridad vial en Yucatán, recordó que de enero al día de ayer habían muerto 75 personas en accidentes viales en el Estado.

Inidicó que esa cifra podría disminuir si los conductores respetan la señalización, los límites de velocidad, si tienen en buenas condiciones sus automotores y manejan con precaución.

"Por ejemplo, en esta temporada de lluvias hay que cambiar los limpiaparabrisas si están dañados para que limpien el cristal frontal que permita una mejor visibilidad en caso de lluvia".

"El guiador debe de guardar su distancia de seguridad cuando transita sobre pavimento mojado, debe respetar los límites de velocidad que son de 20 kilómetros por hora en zona de escuelas y hospitales, 30 km/h en el centro de Mérida por el alto flujo peatonal, 40 km/h en colonias y fraccionamientos, 60 km/h en avenidas y 80 km/h en el Anillo Periférico".

Admiten poca cultura del tema en Yucatán

Flores Ayora recordó que esta campaña de prevención de accidentes se realiza desde 2007 y consideró que hay una baja cultura sobre la prevención de accidentes en Yucatán porque muy pocos conocen y leen el reglamento de tránsito, donde están los deberes y obligaciones de los propietarios de vehículos y conductores.

“Todo aquel que maneja un vehículo motorizado debería de leer el reglamento, pero estoy casi seguro que de diez, sólo uno o dos lo hacen”, indicó.

“Si todos respetamos la señalización y límites de velocidad, bajarían los accidentes y las muertes. Hay que respetar los límites de velocidad y conducir en sus cinco sentidos, no textear ni hablar por el celular cuando conduces”.

Los brigadistas estuvieron de 8 a 9 de la mañana en Paseo de Montejo y de 10 a 11 en el barrio de Santiago. Durante la semana también ofrecieron cursos virtuales sobre este mismo tema.