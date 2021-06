Nueve municipios será gobernados por primera vez por una mujer

Rompen nueve municipios con su estilo tradicional

Nueve municipios que nunca en la historia política de la entidad han sido gobernados por una mujer, ahora tendrán alcaldesas, y siete de las 30 localidades con mayor población serán gobernados por mujeres.

María de Lourdes Rosas Moya, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), dijo que los reportes de la Unidad de Género de la institución arrojaron que de los 15 distritos electorales estatales, nueve los ganaron mujeres.

De estas nueve diputadas, además con los nuevos requisitos de incluir en las candidaturas cuotas de equidad, dos son jóvenes y una adulta mayor.

También por las nuevas exigencias de las cuotas de equidad cumpliendo con las del sector indígena habrá un diputado y una legisladora en los distritos XI y XIV respectivamente de la población maya.

Los nueve municipios donde históricamente nunca ha gobernado una mujer y que tendrán alcaldesas son Espita, Chankom, Sucilá, Homún, Hunucmá, Tixméhuac, Muna, Muxupip y Tekom.

Por otra parte, por primera vez los habitantes de Tesip, una pequeña comunidad ubicada al sur de Mérida no se trasladaron a otro sitio para votar, pues por la pandemia se les instaló una casilla extraordinaria.—David Domínguez Massa

Comunidad Comicios

En las elecciones del domingo pasado por primera vez se instaló una casilla en Tesip.

Motivo

El número de habitantes de esta subcomisaría, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Mérida, no llenaba los requisitos para que en ese lugar se instalara una casilla. Sin embargo, esta vez se abrió la “0652 Extraordinaria 1” para que no tuvieran que trasladarse a votar en San Pedro Chimay, donde se les incluía, pero no hay enlace de transporte entre ambos sitios.