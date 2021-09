Nuevo accidente en un conflictivo cruce del Centro

Deja una pasajera lesionada

Una mujer lesionada fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer en el segundo cuadro de Mérida.

Los hechos ocurrieron en el ya conflictivo cruce de la calle 65 con 80, donde los autos mal estacionados han sido la causa de múltiples accidentes.

“A la autoridad no le importa le gente, ellos están sobre el dinero. La culpa no es de los policías, ellos están en su trabajo como dicen, pero ya estamos cansados de los accidentes aquí. Siempre hay que estar reparando este muro... si atropellan o matan a algún niño, a las altas autoridades no les importa”, dijo un vecino de la zona.

En esta ocasión el siniestro vial fue provocado por una persona que manejaba un automóvil Mazda sobre la calle 80.

Al llegar al cruce con la calle 65 no respetó la señal de alto y al invadir la vía con preferencia, el vehículo fue impactado por un taxi.

Daños

El choque fue aparatoso y los daños cuantiosos, pero la más afectada fue una mujer que iba como pasajera en el taxi, ya que resultó con una herida cortante a la altura de la frente.

Ella tuvo que ser valorada por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública y trasladada a un hospital para su atención.

Peritos de la misma corporación llegaron al lugar de los hechos e hicieron lo propio para el deslinde de las responsabilidades.— Gabriel Chan Uicab

