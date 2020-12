Nuevo aeropuerto de Mérida no se construirá pronto

El nuevo aeropuerto internacional de Mérida se empezaría a edificar en cinco años.

El director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, confirmó que Mérida tendría un nuevo aeropuerto internacional, pero dio a entender que no le tocaría construirlo a este gobierno federal, pues “está previsto que se haga quizá en unos cinco años”.

De visita en esta ciudad para firmar un convenio sobre el Tren Maya, de lo que informamos en nota aparte, el funcionario dijo que el objetivo es sacar el aeropuerto de la ciudad y trasladarlo a donde pueda contar con zonas logísticas que ayuden a su desarrollo, y a la vez permitir el crecimiento urbano en 600 hectáreas del sur, en vista del auge que registra Mérida.

“Hoy, el aeropuerto de Mérida no tiene zonas de logística que le permitan lograr un mayor desarrollo y sí lo puede tener en otras partes, y por otra parte se debe considerar también el sacarlo de la ciudad, más por el crecimiento de la mancha urbana, pero con una oferta ordenada que se podría hacer en unas 600 hectáreas del sur de Mérida”, dijo.

El funcionario llegó a esta ciudad para firmar un convenio con José Manuel López Campos presidente de la Concanaco, en apoyo al proyecto del Tren Maya, de lo que informamos en nota aparte, y en su participación al responder preguntas de los reporteros se tocó este tema del nuevo Aeropuerto para Mérida, del cual por primera vez confirma que es un proyecto real que se está considerando en esta administración federal.

Desde el año pasado se viene hablando de la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto, para sacar el actual de la ciudad de Mérida, pero cuando se preguntaba al respecto respondían con evasivas.

Jiménez Pons recordó que desde que Patricio Patrón Laviada fue gobernador se presentó un proyecto para construir un nuevo aeropuerto y sacar de la ciudad el actual, que es lo que ya se vuelve a considerar, pero sería quizás hasta en unos cinco años.

Esto no significa que la actual terminal aérea ya esté saturada o no pueda funcionar, puede seguir operando sin problema alguno varios años más —precisó—. Se está considerando más que nada por sacarlo de la ciudad, llevarlo a un lugar donde pueda tener un mayor desarrollo, con zonas logísticas como terminales de ferrocarril por la carga y otras áreas que hoy no tiene.

El funcionario reiteró que se trata de plantear un mejor futuro en la operación del aeropuerto y al mismo tiempo para el crecimiento en la zona del sur, donde hoy se encuentra la terminal limitando la mancha urbana.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.

“Es muy notorio que en los últimos años se viene registrando un gran auge de mucha gente que viene a vivir a Yucatán, y la ciudad está creciendo mucho en el norte con zonas residenciales, pero igual puede crecer mucho más en el sur, en la zona donde hoy funciona el aeropuerto, es planear a futuro”, expresó.

Jiménez Pons añadió que incluso ya están en pláticas con el grupo promotor de este proyecto del Aeropuerto, así como con ASUR, como el grupo operador de esta terminal aérea, para empezar el cambio, “para tener a futuro un aeropuerto de primera, con zonas logísticas que le ayuden a un mayor y mejor desarrollo, así como dejar esta zona sur de Mérida, para que tenga un sano y ordenado crecimiento”.

En opinión del director e Fonatur, Yucatán cuenta con empresas sobre el tema aeroespacial, nuevas zonas industriales, espacios, medios de comunicación como el ferrocarril y muchas circunstancias que ayudarán a contar con un nuevo Aeropuerto Internacional fuera de la ciudad de Mérida, aunque no mencionó donde se estaría considerando construirlo.