Nuevo bloqueo contra Pemex

Extrabajadores se dicen timados y sin ayuda médica

Convencidos de que solo son objeto de engaño y falsas promesas de solución a su demanda de atención médica y medicamentos, hoy lunes los jubilados, pensionados y trabajadores activos de Petróleos Mexicanos residentes en Mérida bloquearán de nuevo las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento Regional de Pemex, junto al puente vehicular del Anillo Periférico en la carretera Mérida-Umán.

Uno de los promotores de este nuevo plantón, Servio Federico Rosado Aparicio, informó que los trabajadores en retiro y activos bloquearán la puerta principal de la terminal petrolera hoy a las 7:30 de la mañana y esta vez no se retirarán sino hasta que reciban una solución por escrito y firmada ante notario público.

Según explicó, la vez anterior que les ofrecieron una solución solo los engañaron.

Si no reciben una respuesta satisfactoria a sus demandas, los trabajadores en retiro bloquearán también las instalaciones de Pemex en el puerto de Progreso, con lo cual la Península de Yucatán se quedará sin abasto de gasolinas porque no permitirán que entren ni salgan las pipas que transportan los combustibles de esas dos terminales a las gasolinerías y empresas.

Rosado Aparicio recordó que el 17 de mayo pasado los jubilados y pensionados realizaron un plantón y bloqueo de la Terminal de Almacenamiento de Pemex a la entrada de Ciudad Industrial de Umán, pero la suspendieron luego de 10 horas de resistencia porque les ofrecieron una solución.

El martes pasado llegó el doctor Pedro Chaidez, segundo jefe jerárquico del servicio de salud de Pemex, y ofreció que todo volverá a la normalidad en el servicio de consulta médica y surtimiento de medicamentos, pero no fue así. Nada cambió.

Sigue un mal servicio y de 10 medicamentos que receta el doctor, solo te surten una o dos.

“Ahora nos dicen que no hay dinero en Pemex para atender nuestra demanda de servicio médico, de urgencias, cirugías, hospitalización y de abasto de medicamentos”, señaló Rosado Aparicio.— Joaquín Chan Caamal

“Vas a la farmacia Quiroz, que está en un local cerca del hotel Fiesta Americana, en la Avenida Colón con 60, y no hay medicamentos. Esta farmacia no vende al público, solo surte a trabajadores de Pemex, pero no tiene los suficientes medicamentos”.

“Otra compañera acaba de hipotecar su casa en 200 mil pesos con un interés de 8% mensual y anteayer falleció otro compañero por falta de atención médica”, señaló el jubilado. “Ya llevamos seis fallecidos desde que nos suspendieron la atención en clínicas particulares”.

Rosado Aparicio anticipó que en esta ocasión el bloqueo será por tiempo indefinido y no lo levantarán sino hasta que Pemex se comprometa por escrito y ante la fe de un notario que dará la atención como lo establecen el capítulo XIV y la cláusula 89 del contrato colectivo de trabajo.

De un vistazo

Problemas en Pemex

Servio Rosado Aparicio dijo que la falta de buena atención, hospitalización y medicamentos que requieren las personas con alguna enfermedad está llevando al desastre económico a las familias petroleras, también continúan las muertes por el mal servicio: ya son seis.