Nuevo deceso por Covid-19 en Yucatán; 108 casos confirmados

MÉRIDA.- En videoconferencia las autoridades de salud del estado, informaron del avance del Covid-19 en Yucatán. Desde que inició la contingencia y hasta hoy, domingo 12 de abril, se han detectado en Yucatán 1023 casos sospechosos (251 de vigilancia centinela), de los cuales 108 dieron positivo y 85 continúan en estudio.

Octavo deceso en Yucatán

Se registró el fallecimiento de una mujer de 38 años, con antecedentes de artritis reumatoide. La paciente vivía con cuatro personas, que hasta el momento no presentan síntomas y son monitoreados.

Otras cifras

De los casos confirmados, 67 casos ya se recuperaron sin síntomas, 16 están aislados estables y con síntomas leves, 17 pacientes están hospitalizados y en aislamiento total.

El rango de edad de los casos confirmados es de 10 a 78 años.

La paciente diagnosticada en Canadá sigue hospitalizada.

Sitio web y línea telefónica

El Gobierno puso a disposición de los yucatecos un sitio de internet donde se puede consultar toda la información oficial sobre el Covid-19. Además de una línea de atención telefónica, en español y maya, exclusivamente para las personas que presenten síntomas de la enfermedad.

Línea telefónica: 800 YUCATÁN (800 982 2826)

Además, hay un chat vía WhatsApp gratuito que está disponible en el número 999 200 8489 en español y 9991 40 66 22 en lengua maya, en el que se ofrece un diagnóstico automatizado.

Medidas de prevención

Asimismo, reiteraron que entre las medidas básicas de prevención están lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón o soluciones a base de alcohol gel al 70 por ciento; al estornudar o toser es importante cubrirse la nariz o la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; y en caso de estar enfermo no salir del hogar. De igual forma, evitar el contacto directo con personas que tengan síntomas de resfriado o gripe y no automedicarse.

Síguenos en Google Noticias