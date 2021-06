Nuevo esquema del Infonavit, con mucho beneficio

El representante del Infonavit en Yucatán, José Jacinto Sosa Novelo, aseguró que las nuevas condiciones de crédito hipotecario derivado de las reformas a la ley de este instituto sin duda impulsarán la industria de la vivienda en la entidad.

El funcionario señaló que los desarrolladores inmobiliarios son fuertes aliados del Infonavit en esta nueva visión y política de atención de la vivienda para los trabajadores, los empresarios han entendido que son socios estratégicos, reciben capacitación y se adaptan a las nuevas reglas para que promocionen las viviendas de acuerdo con los nuevos beneficios.

Sosa Novelo consideró que este año superarán en un 5% su meta de colocación de 11,200 créditos hipotecarios en Yucatán. Ya están al 49.1% y los beneficios de la reforma a la Ley del Infonavit impulsa la solicitud de créditos en el estado.

“Va a detonar la demanda de créditos, esperamos que haya un incremento del 5% en la colocación crediticia en este año”, dijo. “La gente, cuando escucha la tasa de interés que va a pagar, que la mensualidad es fija y acorde al salario, no lo cree. En estos momentos el derechohabiente puede contratar un crédito de 2.5% o 4% de interés anual y como máximo del 10.45%, son tasas de interés que están muy por debajo de la bancaria”.

Reglas

Para el representante del Infonavit, las nuevas reglas para la adquisición de un crédito de vivienda son una política de “inclusión financiera pura” y se abate la falta de vivienda entre los trabajadores porque está diseñado para todos los segmentos sociales y para trabajadores formales e informales.

Hoy, con la reforma, cualquier persona que tenga un saldo en la subcuenta de vivienda tiene una oportunidad de crédito para casa nueva, casa usada, construcción en un terreno propio, construcción en un terreno ejidal o irregular, siempre y cuando pueda pagar el préstamo hipotecario. La norma también es clara en el sentido de a quien no pueda pagar el crédito no se le otorgará para no acrecentar sus problemas económicos y familiares.

“Somos de los estados con la mayor oferta de vivienda en el país y habrá mayor demanda por las características del estado”, señaló el funcionario federal.

Se le preguntó sobre qué tipo de viviendas solicitan los trabajadores, si son horizontales o verticales.

Comportamiento

“El comportamiento social se ha modificado”, explicó. “El yucateco prefiere la vivienda horizontal, pero el que viene de afuera ya no extraña adquirir una vivienda vertical o un departamento. En el futuro inmediato tenemos que mudarnos a esta modalidad (vertical) por la extensión de la mancha urbana”.

“Por ello surgen ahora más torres de vivienda vertical y en la zona metropolitana de Mérida se concentra el 90% de la oferta de vivienda. Sin embargo, casi el 35% de los trabajadores ya busca una vivienda fuera de esa zona metropolitana porque no le interesa vivir en la ciudad y el Infonavit tiene que atender esa nueva demanda social”.

El Infonavit, como informamos el viernes pasado, otorga créditos hipotecarios a tasas más bajas que son de acuerdo con el salario mensual, la mensualidad es fija de principio a fin del crédito, hay una disminución del tiempo de pago de 30 años como era antes a 18 o 20 años, hay doble amortización al capital del crédito por el pago del patrón y el trabajador, ahora hay programas para construir en terreno propio o ejidal, planes de refinanciamiento y liquidación anticipada, todo con beneficios al trabajador.— Joaquín Chan C.

Modificaciones

Jacinto Sosa Novelo, representante del Infonavit en Yucatán, detalló que quienes adquirieron un crédito antes de la reforma de la Ley del Infonavit, que entró en vigor el 21 de mayo pasado, pasan serios problemas de sostenibilidad, generan problemas a sus familias, a los trabajadores y al Infonavit porque no pueden recuperar el dinero del préstamo. “Hoy es diferente con el nuevo esquema de origen con el sistema de puntos T1000 y el Esquema de Créditos en Pesos, porque el crédito es más barato, es suficiente y se otorga a quien garantiza su devolución”.