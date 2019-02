Nuevo fraude agrícola

Señalan falta de control en uso de recursos federales

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha descubierto otro cuantioso fraude cometido con fondos federales destinados al campo yucateco en 2017, por más de $48 millones.

Según la auditoría número 17-0-08100-12-1594-2018, dada a conocer el pasado martes 19 por ese organismo, los involucrados serían cinco productores, hasta ahora no identificados, así como la delegación de la Sagarpa (hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) a cargo de Pablo Castro Alcocer, y la delegación del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), encargada ese año a Carlos Erosa Correa.

Ambas dependencias no cumplieron con sus obligaciones de supervisar el ejercicio de una parte de los recursos del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente Activos Productivos y Agrologística, destinados al Estado.

De acuerdo con la ASF, auditores de ese organismo visitaron en sus domicilios a cinco de esos beneficiarios —que aunque recibieron un subsidio, ellos debían hacer una aportación— y constaron diversas anomalías.

Entre ellas están no haber concluido el proyecto y no presentar la documentación comprobatoria que acreditara el pago a sus proveedores; es decir, no demostraron la correcta aplicación del recurso otorgado, que en conjunto asciende a $48.421,798.

También presentaron documentación bancaria inconsistente para demostrar que contaban con la solvencia económica suficiente para cubrir con su contraparte, acreditar su aportación y comprobar la aplicación de los recursos del subsidio, razón por la cual no ejecutaron los proyectos conforme a la estructura financiera y calendario de actividades.

Además, se comprobó que los beneficiarios no estaban ubicados dentro de la población objetivo del Componente y ninguno generó beneficio en las unidades económicas rurales agrícolas a las que pretendía apoyar el Programa.

Asimismo, dice la auditoría —que se cerró apenas el 28 de enero—, el Firco y la Sagarpa no suscribieron las actas de cierre de finiquito ni ejecutaron en tiempo y forma las obligaciones a su cargo. Tampoco realizaron la correcta rendición de cuentas ni transparentaron la aplicación de los recursos que les fueron transferidos.

Asimismo, ninguna de esas dos dependencias supervisaron los trabajos realizados con los subsidios del gobierno federal.

En cambio, mostraron que ambas carecen de mecanismos de control y supervisión que permitan transparentar el esquema de contratación y pago de proveedores o prestadores de servicios que ejecutan los proyectos a favor de los beneficiarios.— HERNÁN CASARES CÁMARA