Nuevo informe de la Fundación Plan Estratégico 

Promover su labor, el desafío

Movilidad y crecimiento urbano, agua (ley estatal de aguas) y transporte son tres de los planes prioritarios en que se enfocarán los trabajos de la Fundación Plan Estratégico de Yucatán (FPEY) durante este 2019, informó su presidente, Jorge Euán Góngora.

En asamblea realizada en las oficinas de la Fundación el dirigente dio a conocer lo que se hizo en 2018 y los proyectos para este año, entre los que destacan involucrar más a los estudiantes para darle un nuevo impulso a la fundación y más difusión en redes sociales.

Por ahora, dijo, “contamos con sitio ‘web’, cuenta en Facebook, Instagram y todos nuestros proyectos y eventos van a estar en internet”, aseguró el presidente.

“Durante la asamblea general ordinaria presentó todo lo que se hizo en 2018 y los planes para este 2019”.

Explicó que el plan estratégico hace programas, propone especificaciones que la autoridad tiene que respetar y las obligaciones que se tienen como ciudadanos.

Antes, dijo, la fundación se veía como algo privado, cuando es una asociación pública y en otras partes el plan estratégico es el regulador del desarrollo urbano. “Aquí no sucede esto, cada autoridad que pasa aplica sus planes y programas, pero la mayoría son tomados de aquí de la fundación”, indicó el dirigente.

Euán Góngora señaló que hoy se ve más participación, pues en la reunión estuvieron todas las cámaras, la mayoría de las universidades, estudiantes y profesionales que saben de los problemas.

Resaltó que en muchas cosas ha faltado voluntad, porque profesionales hay, lo técnicos especializados, hay recursos que se pueden bajar, pero ha faltado esa voluntad para darle trascendencia a estos temas de estrategia, dijo el entrevistado.— Luis Iván Alpuche Escalante

Detalló que ahora, dijo, se usan redes sociales, nuevas tecnologías y una generación, hay muchachos que vienen muy fuerte, manejan redes sociales y están aportando.

Acompañado del alcalde de Mérida Renán Barrera Concha, del presidente de la Cáma Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra, Juan Manuel Ponce Díaz y del titularde la Canadevi, Armando Valencia Castillo, Presidente hablo de la urgencia por el saneamiento del agua y por trabajar en la movilidad y el transporte.

“Son temas fundamentales”, dijo y resaltó que se está tomando muy en cuenta con la modificación del plan de desarrollo urbano ya que ahora se está dando un crecimiento vertical y la fundación tuvo una importante actividad para aportar todas las ideas que se están manejando como manejar dos zonas: la uno que es del Periférico hacia adentro, donde tener todas las ventajas para ir modificando la ciudad”.

Indicó que ahora se ve que la colonia México ya no es habitacional sino que tiene otros usos, como oficinas, negocios, comercios.

“Tenemos que modificar y hacer lo que se requiera para cuidar el patrimonio, pero también detonar la economía, no hay que dejarla abandonada, en la zona dos, que circunda la ciudad y llega hasta cierto límite, ahí sí se puede trabajar, y la zona tres no detonarla, no otorgar ningún permiso, ninguna licencia, hasta que poco a poco”, dijo.