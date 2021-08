Nuevo llamado a esclarecer el caso

El sector privado exhorta a que se respete la ley

Aunque los líderes empresariales de la Canacome y del Consejo Coordinador Empresarial plantearon ayer que el problema de los cuatro policías municipales detenidos todavía está en investigación y no podrían dar una opinión al respecto, sí coincidieron en que es urgente que se esclarezca y resuelva lo más pronto posible para que no siga afectando la imagen de Yucatán en el tema de seguridad.

“Es una pena que sucedan ese tipo de cosas porque toda esa nota ya llegó a nivel nacional, que además implica cuestiones de seguridad, y los empresarios siempre hemos estado detrás del tema de seguridad, desde el Consejo Coordinador Empresarial y como Coparmex”, afirmó el actual dirigente de ambas organizaciones, Fernando Ponce Díaz.

Iván Rodríguez Gasque, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, añadió que “lo importante por el momento, es esclarecer el asunto, ya se han presentado los agentes, hay disposición, creo que se están dando las cosas, pero lo importante es que esto sea rápido, que se aclare en la totalidad lo más pronto posible”.

Como se ha informado, cuatro policías municipales de Mérida fueron detenidos, acusados de cometer tortura, violación y dar muerte al joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría, noticia que se ha difundido en todo el país durante los últimos días.

Entrevistados por separado en el marco de la toma de posesión de la nueva dirigencia de los empresarios madereros en la entidad —de lo que informamos en nota aparte—, ambos líderes empresariales destacaron que ya se está trabajando para aclararlo, se ve disposición de las autoridades por esclarecer el caso.

Ponce Díaz dijo que la situación no está totalmente clara, se está avanzando en el tema, hay vídeos que ya se revisaron, pero con la Fiscalía General del Estado hay temas pendientes de revisión. Por ejemplo, mañana viernes será la audiencia de los policías detenidos, todo está en un proceso que todavía no termina; por tanto, no se podría emitir una opinión.

Polémicas

“Ha habido una serie de polémicas que se han visto por todos lados, en las redes sociales y en los medios, eso es cierto, pero la verdad lo que hay que ver son los hechos reales y tratar de respetar la ley, que es lo importante: que se respete la ley y con base en la ley se haga lo que se tenga que hacer, se atengan a las consecuencias de lo que se tenga que hacer”, expresó Ponce Díaz.

El dirigente declaró que si se tienen policías que hicieron lo que se ha dicho, lógicamente se tienen que pagar las consecuencias.

“Lo que estamos haciendo ahora es simplemente monitoreándolo a fondo, he hablado con Renán (Barrera Concha, alcalde de Mérida) al respecto para que en un momento dado se tomen las medidas necesarias y se esclarezca, también con Juan Manuel León (León, fiscal general del Estado) por el tema de la Fiscalía para que haga su trabajo y tengamos más claro que sucedió y se tomen las medidas necesarias”, añadió.

“Por eso, detrás del tema lo más importante es que se apresure y se esclarezca, es urgente se resuelva lo más pronto posible”, opinó.

Por su parte, Rodríguez Gasque dijo que “es un tema que sigue en investigación, todavía hay diversas versiones de los hechos”.

“Creo que lo más importante es que siempre en todas las circunstancias tenemos que aplicar la ley, este caso no es la excepción y sin duda el mismo alcalde ha declarado que se irá a fondo en las investigaciones y si hay faltas, se aplicará todo el peso de la ley”.

“Por eso no puedo opinar más allá de eso, porque la verdad es que hay que esclarecer los hechos, lo que sí es que en cualquier circunstancia, la Cámara estará a favor de la aplicación de la ley en toda su plenitud”, dijo.

El líder de los comerciantes recordó que el Centro Histórico de Mérida (donde se detuvo al veracruzano) ha sufrido por la pandemia, vienen trabajando en coordinación con el gobierno del Estado para tratar de salir de este bache en el que los ha puesto la contingencia sanitaria que sigue y seguirá afectando, y no hay que cargarle más cosas.

Por su parte, la Dirección de la Policía Municipal de Mérida (PMM) habría separado de su cargo a más elementos por el caso.

De acuerdo con información obtenida, además de los cuatro ya detenidos, siete agentes que estaban laborando en las oficinas y cárcel el día en que estuvo detenido el joven veracruzano estarían siendo investigados por los presuntos hechos que habrían dado muerte al muchacho.

“Son los carceleros, en cada turno hay tres o cuatro”, dijo una fuente extraoficial.— David Domínguez Massa/ Gabriel Chan Uicab

Como se recordará, el caso se dio a conocer después de la muerte del joven, quien habría hablado con su madre un día después de ser detenido en el parque de San Juan.

El muchacho le habría contado a su mamá que “unos policías vestidos de azul y gris lo subieron a una patrulla negra con rayas grises”, lo golpearon y violaron, por lo cual la mujer llevó a su hijo ante la Fiscalía para interponer una denuncia, tres días después.

Ese mismo día José Eduardo fue internado en el hospital O’Horán y días después falleció a causa de, según la reveló la necropsia, un síndrome de disfunción orgánica múltiple provocada por los golpes que recibió.

Al darse a conocer los hechos 17 días después, cuatro agentes municipales fueron detenidos e imputados como presuntos autores. Hoy se cumple el plazo que la defensa solicitó ante el juez de Control para aportar las pruebas necesarias en favor de los policías.

Se sabe que las pruebas serían las videograbaciones que la PMM obtuvo de las cámaras de seguridad instaladas en el edificio de la corporación.

El alcalde Renán Barrera Concha ha dicho que los hechos no ocurrieron en el edificio de la Policía meridana y ha dejado entrever que confía en esas grabaciones para demostrar la inocencia de los, hasta hoy por la mañana, imputados por la muerte de José Eduardo.

De un vistazo

Grabación

Según una fuente, en el vídeo se observa que el joven Ravelo Echevarría comienza a golpearse contra las rejas y, dicen, había una persona detenida ese día y que puede ser testigo a favor de los agentes municipales.

Audiencia

De admitirse estas pruebas, los cuatro policías podrían no ser vinculados a proceso y recuperar su libertad, pero se pronostica que los vinculen y se ratifique la prisión preventiva.