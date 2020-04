Nuevo llamado a no ir a Progreso

El alcalde habla de sanciones por infringir medidas

El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, insistió ayer domingo en el llamado a que la gente no vaya a las playas del municipio y a que se quede en sus casas a cumplir la cuarentena que el gobierno federal ordenó cumplir del 31 de marzo al 30 de abril para contener la propagación de la pandemia de Covid-19.

Además, advirtió a los temporadistas que, aunque la Comuna no puede prohibir el tránsito en vías federales, la Policía Municipal tiene instrucciones de imponer sanciones administrativas (cárcel y multa) a quien infrinja la cuarentena y de decomisar “todo vehículo motorizado marino o terrestre” usado con fines recreativos.

Agregó que la corporación aumentará sus patrullajes en Chicxulub; Chelem y Chuburná para disuadir o sancionar a los infractores de la cuarentena sanitaria.

Zacarías Curi recordó que por la emergencia por la pandemia se cancelaron las vacaciones de Semana Santa y Pascua, que iban a ser del sábado 4 al domingo 19.

En su página de Facebook, el alcalde publicó ayer al mediodía un escrito que, entre otras cosas, dice lo siguiente:

“Hay actividades que el gobierno federal ha considerado como vitales para mantener la marcha de la economía, tales como la logística portuaria, el libre tránsito sobre vías y zonas federales; como pueden ser la carretera Mérida-Progreso, y los litorales del municipio.

“Estas circunstancias, aunadas a la afluencia de propietarios de predios veraniegos impulsada por el cierre temprano de actividades escolares y las tradiciones de la Semana Santa y Semana de Pascua, han motivado que cientos de personas ingresen diariamente a sus propiedades ubicadas en nuestras playas, con el derecho que como propietario le asiste a cualquier mexicano.

“Es por esto que quiero reiterar el llamado a toda persona que tenga intención de venir a Progreso y nuestra playa, que por favor se abstenga, la situación no es fácil para nosotros ni para nuestras familias.

“El hecho de practicar deportes acuáticos, navegar en veleros, hobiecats o hacer fiestas y bañarse en el mar de manera grupal, cuando familias enteras llevan semanas en sus hogares cuidándose y tomando precauciones ante la pandemia, no solamente demuestra indolencia frente a las circunstancias actuales, sino también un alto grado de irresponsabilidad.

“Con esto quiero decirles que no es posible legalmente impedir el libre tránsito por carreteras, puentes y zonas de jurisdicción federal, atendiendo a la solicitud hecha por la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México.

“No obstante,He girado instrucciones precisas a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a fin de que se incrementen patrullajes en toda la zona de playas de las comisarías de Chicxulub, Chelem y Chuburná Puerto, en donde se requerirá a cualquier persona que viole las medidas de sana distancia a que retorne a su domicilio de manera inmediata, aplicando las medidas administrativas conducentes en caso de no atender al llamado de las autoridades. He solicitado el decomiso de cualquier vehículo motorizado marino o terrestre que sea detectado siendo utilizado de modo recreativo en nuestras costas“A nuestros ciudadanos progreseños, les pido: permítanme trabajar con orden, no arriesguen su salud y su integridad montando filtros y obstaculizando caminos; dejemos que la autoridad cumpla con sus obligaciones. Es momento de solidarizarse y entender de una vez por toda que no son vacaciones. Por ti, por mí, por todos”.

Los malecones están vacíos, pero hay temporadistas en las playas de Progreso.

Panorama

En Progreso, debido a la cuarentena por la pandemia de Covid-19, el Domingo de Pascua se vivió ayer con filtros sanitarios en la entrada de la ciudad, sobrevuelo del helicóptero de la SSP, el malecón cerrado y desierto, y con restaurantes y hoteles fuera de servicio. El año pasado, del Jueves Santo al Domingo de Pascua, llegó mucha gente.

Paseos y llamados

Ayer a las 9 de la mañana un temporadista paseaba en un kayac por el rumbo del exclub Cocoteros y una familia de cuatro personas y un conductor paseaban en una lancha. Además, había temporadistas en la playa. Ante ello, el helicóptero matrícula XC-YUC de la SSP con sus sirenas a todo volumen sobrevoló la zona veraniega de Progreso, Chicxulub y Uaymitún e invitó a los temporadistas que estaban en el mar y la playa a que entren a sus viviendas.

