Cinco destacadas mujeres de la vida política yucateca, entrevistadas por Grupo Megamedia, coincidieron, en términos generales, en que el principal efecto de los comicios del 6 de junio fue el fin del bipartidismo entre el PRI y el PAN, la debacle del PRI y la aparición de Morena como una sólida segunda fuerza política.

Para analizar los resultados de esas elecciones, los periodistas Hernán Casares Cámara y Regina Montañez Raz conversaron con Dulce María Sauri Riancho (PRI, presidenta de la Cámara de Diputados), Cecilia Patrón Laviada (PAN, diputada federal que repetirá en San Lázaro), Ana Rosa Payán Cervera ("panista sin credencial"), Silvia López Escoffié (diputada local, exdirigente de Movimiento Ciudadano) y Jazmín Villanueva Moo (diputada local electa de Morena).

Ascenso del PAN y decepción de Movimiento Ciudadano

Las charlas, realizadas en vivo, se transmitieron vía Facebook entre el 19 de julio y el 3 de agosto. En ellas, las entrevistadas dibujaron un nuevo panorama político en Yucatán, destacando el ascenso del PAN –para algunas inesperado– como consecuencia de la participación unida, sin rencillas internas, de sus candidatos y de la alianza de este partido con importantes exfiguras del PRI.

También hablaron de la "decepción" de Movimiento Ciudadano, ahora bajo la tutela de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco y de la desbandada de militantes priistas hacia las filas de Acción Nacional y de Morena.

Asimismo, señalaron la aparición del llamado voto útil o voto del miedo a que Morena extienda otra vez su control absoluto de la Cámara de Diputados, un factor, dijeron, que favoreció el aumento de la votación del PAN y la caída del apoyo a Morena, sobre todo en las zonas urbanas del Estado.

En esta nota sintetizamos sus respuestas a las siguientes cinco preguntas:

1) ¿Cómo lee los resultados electorales de su partido en los últimos comicios?

2) ¿Qué opina de la alianza del PAN con algunos exmiembros del PRI?

3) ¿Influyó en los comicios la alianza para impedir la mayoría absoluta de Morena en la Cámara?

4) ¿Ya empezó el proceso de la sucesión por la gubernatura? ¿A quién ve como candidatos?

5) ¿Cómo ve su propio futuro político?

Dulce María Sauri Riancho

La exgobernadora Dulce María Sauri Riancho preside la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura. En la entrevista, destacó que el PRI puede sobreponerse a la debacle y reconstruirse (Foto de Valerio Caamal Balam)

1. Lo primero, que Yucatán dejó de ser un estado bipartidista, luego de más de 60 años de competencia entre el PRI y el PAN. Ahora hay una tercera fuerza, Morena, que emergió desde la elección de 2018, pero que en 2021 desbancó al PRI. La muy mala noticia para el PRI es que pasó de ser primera fuerza con respecto al número de municipios gobernados y de diputados en el Congreso, a ser la tercera en todo el estado y a gobernar 41 municipios. Es decir, desde el punto de vista territorial, hay un retroceso importante.

2. Aunque no tengo ninguna evidencia, pienso que los estrategas de Acción Nacional definieron que el enemigo de ese partido en los últimos comicios no era el PRI, sino Morena, por lo que toda su actuación fue precisamente para enfrentar a Morena. De este modo, sí para competir contra ese partido se necesitaba coptar a los cuadros o a los operadores del PRI, pues los coptaron, así debieron de haber pensado esos estrategas.

3. En Mérida, sobre todo, donde hay una base panista muy fuerte, permeó el mensaje del voto útil, es decir, vota por quien crees que debe ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso explicaría en parte los resultados de las elecciones en la capital, porque las personas no se ponen a ver si Yucatán fue uno de los seis estados donde no hubo alianza entre PRI, PAN y PRD. Sencillamente piensan ¿qué partido puede ganar? (para impedir el triunfo de Morena en la Cámara). ¿El PAN?, pues votemos por él.

4. El PRI, pese a su debacle, podría reconstruirse y participar en los próximos comicios, pero para eso necesitará hacer un trabajo minucioso, a nivel de municipios y, yo diría, prácticamente a nivel de sección electoral. En Mérida, donde quedamos en segundo lugar, nuestro candidato, Jorge Carlos Ramírez Marín, compitió pese a las evidentes dificultades y asumió ese riesgo. En este sentido, Ramírez Marín es hoy el activo priista más importante de Yucatán.

5. Una no deja la política, sino la política la deja a una. A mí me dejó 12 años, prácticamente. Me refiero a la participación nacional. Entonces, si la política no me deja, pues a ver dónde quiere que ande. Yo ya no puedo quitarme el saco y decir: ya no soy política, ahora me dedicaré a ser académica. Lo intenté, por cierto, y sufrí un severo descalabro. Visto esto, entiendo que debo tener la disposición de ánimo y la claridad de en qué y para qué participar, y esperar...

Cecilia Patrón Laviada

Cecilia Patrón Laviada repetirá como diputada federal, ahora por el Distrito IV, en el Congreso de la Unión (Foto de Valerio Caamal Balam)

1. Como un voto de confianza, por los buenos gobiernos que hemos tenido. Hay una muy buena evaluación, tanto de Renán Barrera, como de Mauricio Vila. Fue un refrendo ciudadano a esos buenos gobiernos que, además, no lo son de hoy, sino hay una historia. Otra explicación es que en esta elección se vio a un PAN unido. No hubo jalones entre los candidatos, sino estuvimos a la altura y, sobretodo, que la gente no quería vernos pelear por el poder, nos quería ver trabajando.

2. En esta situación que vive México, de tanta polarización, es momento de sumar y el PAN no puede estar ajeno a esto, tiene que abrir sus puertas a aquellas personas que quieran participar en política. Se trata de sumar, porque estamos viviendo un momento de polarización que nunca habíamos vivido y por eso es tan importante que el PAN se sume a otros y que sea un partido de puertas abiertas.

3. Para un gran sector de mis votantes ésta era su mayor preocupación. Mucha gente que nunca había votado por el PAN, lo hizo esta vez por mí, (para impedir el control de Morena en la Cámara), pensando que tendrían allí una voz para defender la democracia.

4. En el caso del PAN, hay grandes cuadros, personas totalmente capacitadas, que lo han demostrado con su trabajo, que pueden ser gobernadores del estado. Allí está Renán (Barrera Concha), el más importante, que será tres veces alcalde. También hay mujeres…

5. Como servidor público uno siempre tiene que estar en crecimiento constante, ser mejor de lo que fue ayer y por eso quiero dar resultados como diputada federal para luego decir: estoy lista para lo que viene. En este sentido, yo me veo donde los ciudadanos me vean, así de claro, pero, insisto, lo primero es dar resultados y luego podremos hablar. Siempre daré mis talentos, mi amor, mis ganas y mi orgullo yucateco para servir en la trinchera en la que los ciudadanos decidan que yo esté.

Ana Rosa Payán Cervera

Ana Rosa Payán Cervera solicitó en 2011 su reafiliación al PAN, pero le dijeron que no, "pues simplemente ya no era simpática allá" (Foto de Valerio Caamal Balam)

1. Fue una mezcla de decisiones importantes de cada ciudadano, que no votó a ciegas. En algunos lugares, el PRI obtuvo el triunfo. En otros Morena y en muchos más el PAN. El avance de Morena en Yucatán es significativo, si consideramos que en las elecciones de 2018, a pesar de la participación de Andrés Manuel como candidato, los triunfos no fueron tan amplios. El PRI, por su parte, tuvo una debacle pavorosa y el PAN un repunte que nadie se esperaba, fue una gran sorpresa.

2. Cuando me enteré, me dio algo así como un infarto, porque una cosa son las alianzas nacionales y otra cuando éstas se consideran para Yucatán. Al conocer esa noticia me pregunté: ¡¿cómo vamos a empatar todos los pleitos que hemos tenido históricamente los ciudadanos, y los panistas en especial, con el PRI?! ¡Cuántas cosas pasamos y luchamos!

3. Creo que mucha gente votó por el PAN por miedo a que ganara Morena y pongo mi caso personal: si Morena ganaba la alcaldía de Mérida, yo me cortaba las venas y seguro lo hacía si ganaba mi distrito. Lo que pasa es que tengo la clara convicción de que ese partido no debe de avanzar más en México, debe de haber un contrapeso.

4. Yo no he escuchado nombres de futuros candidatos, pero si AMLO ya adelantó su sucesión, no dudo que Mauricio Vila esté observando quién lo sucederá y esté posiblemente armando ese proyecto. ¿Quién lo puede encabezar? Por lógica puedo afirmar que será Renán (Barrera Concha), pero tampoco tengo los elementos para decir si dentro del PAN también lo están pensando así.

5. ¡Jesucristo! Mira, ya peino canas, o sea, eso no es obstáculo pero.... Bueno, si me preguntan si volvería a ser candidata, diría algo que siempre digo: nunca digas nunca...

Silvia López Escoffié

A principios de diciembre de 2020, Silvia López Escoffié renunció a Movimiento Ciudadano porque "el PRI tomó al abordaje" a ese partido, con la llegada de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco (Foto de Carlos de la Cruz Montes de Oca)

1. Aunque ya no pertenezco a Movimiento Ciudadano (MC), éste obtuvo diez mil votos más que los alcanzados por nosotros en las elecciones de 2018, pero esos nuevos votos son de los candidatos que dejamos antes de abandonar al partido. No sé qué aportó la nueva dirigencia. Creo que el 6 de junio hubo mucha decepción y MC no creció aquí como lo pensaban.

2. Me sorprendió ver a tantos priistas trabajando por el PAN, para frenar a Morena, como Wílliam Sosa, Liborio Vidal, Carmita Ordaz y un montón más. Aunque no hubo una alianza formal entre el PRI y el PAN, si hubo una alianza real, porque a muchos de esos priistas los hicieron candidatos de Acción Nacional y de esa manera le quitaron votos al PRI y a Morena. En los últimos comicios, hubo una auténtica desbandada de priistas hacia otros partidos.

3. La victoria del PAN tuvo varias aristas y una de ellas fue el miedo de los ciudadanos al crecimiento electoral de Morena y a la posibilidad de que éste obtuviera otra vez la mayoría en la Cámara de Diputados.

4. Desde hace algún tiempo se habla de una alianza entre Mauricio Vila, Renán Barrera y Raúl Paz. No sé si permanezca esta alianza. Lo que está claro es que Renán es uno de los que debe contender, porque ha sido, sobre todo en esta segunda alcaldía, mucho más maduro que en la primera. Creo que en este tercer período hará un esfuerzo aún mayor, porque tiene aspiraciones, lo que es bueno. Creo que Renán es el aspirante natural, pero no sé si Cecilia Patrón tenga aspiraciones. Luego de ella no veo más por allá...

5. De la política nunca me voy a retirar, hasta que me muera seguiré luchando por un México mejor y más digno para todos. No necesito de un partido para poder ayudar, lo puedes hacer desde cualquier sitio. Creo que hay que seguir denunciando lo que está mal y seguir siendo voz de los ciudadanos. También es necesario armar más agrupaciones ciudadanas, hacer un frente de agrupaciones. En fin, no sé. Mi sueño es hacer algún día un partido libre, yucateco.

Jazmín Yaneli Villanueva Moo

Jazmín Yaneli Villanueva Moo fue diputada local en la LXI Legislatura, por la vía plurinominal. Fue electa para el Congreso del Estado por voto directo en los comicios del 6 de junio pasado (Foto de Carlos de la Cruz)

1. Vamos muy bien. Se logró lo que se tenía que lograr. La lucha no es de un día para otro, es un proceso, en el que tenemos que persistir. Necesitamos cambiar la situación en nuestro país, si queremos avanzar. Esto es de sumar, tenemos que sumar a todos los que quieran venir a cambiar la situación del país y sobre todo de nuestro Estado.

2. Si (los expriistas) se están viniendo con nosotros es porque quieren cambiar al país y ¡qué bueno!, que se arrepientan de todo lo que ha pasado por allá. Nadie tiene toda la razón y es muy feo juzgar y criticar a los demás, sin antes conocerlos. Todos son bienvenidos, no podemos dejar afuera a alguien que viene con ganas de trabajar y con la experiencia de poder hacer el cambio y, sobre todo, siguiendo la línea que tenemos.

3. No podemos descartar el efecto que causó en los comicios la “guerra sucia” en contra del gobierno federal y del movimiento. Esa “guerra" tuvo que ver con la idea del PAN, PRI y PRD de la necesidad de impedir el avance de Morena y que éste asegure el control de la mayoría en la Cámara. Todos los días, en las redes sociales y en la radio y la televisión se difundían mentiras sobre presuntos desvíos en el pago de los apoyos sociales, cuando en realidad éstos eran entregados a la gente, como nunca antes.

4. ¡Uff!, eso ya se verá en su momento.

5. Ahora tengo una responsabilidad en el Congreso. Allí voy a enfocar mi trabajo. Tengo un compromiso con los ciudadanos del Distrito VIII y como diputada presentaré iniciativas para exigir austeridad en los gastos del gobierno y más transparencia en sus actividades. También, como legisladora, me opondré a las pretensiones de las autoridades de endeudar más al estado.