Ciclovías: Qué disposiciones deben respetar los automovilistas

Detallan cambios y otros elementos para las ciclovías

El analista del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida Eduardo Monsreal Toraya explicó que el proyecto de las ciclovías incluye elementos que darán seguridad al peatón.

Uno de ellos, precispo, son cruces con pequeña área verde que protegen al ciclista y peatón porque tienen señalética de color verde y amarilla en el piso. Eso permitirá compartir espacios viales públicos entre los diferentes actores que usan la vía.

Hay señalética exclusiva para las bicicletas, pero en esos ciclo carriles podrán transitar también triciclos y aparatos eléctricos como scooters, en las glorietas se aumentan las aceras para acortar el trayecto de cruce de un lugar a otros.

No es un proyecto que esté en contra del vehículo, indicó. Es un proyecto que ordena la circulación, que da un espacio equitativo para el ciclista y el automotor porque simplemente se tiene que pensar que la ciudad es de todos.

También se construyen bahías de ascenso y descenso para el transporte público y para zonas turísticas; las señaléticas blancas en el piso llamadas “orejas” permitirán que el automovilista disminuya su velocidad y rodee correctamente esa señal para ingresar a alguna calle o intersección.

Igual se tendrán rampas para usuarios con discapacidad, separación de áreas confinadas con la instalación de boyas y delimitaciones específicas con pintura.

Las extensiones de banquetas conocidas como “orejas” tienen como propósito acortar la distancia del recorrido de los peatones en el arroyo vehicular para reducir el riesgo ante el tránsito motorizado. Además, estas “orejas” sirven para otorgar mayor visibilidad a los conductores que transitan en la vialidades transversales y necesitan detenerse, les permite tener mayor margen de maniobra e impide que los conductores que se estacionan sobre las vialidades que tienen preferencia de paso ya no lo hagan a menos de 15 metros, dijo. En la actualidad esta disposición que está reglamentada no se cumple.

Las isletas de refugio peatonal —continuó— se construyen en las glorietas para proteger a los peatones y darles a los automovilistas instrucciones, a fin de que circulen donde les corresponda sin invadir carriles.

También están los cojines dispositivos, que son reductores de velocidad, elementos alternativos a los topes y las áreas de confinamiento para bicicletas, los pasos cebra en el pavimento, entre otros elementos nuevos que tendrá la emblemática avenida meridana.

Monsreal Toraya precisó que todos los elementos que se ven en Paseo de Montejo y las ciclovías de Mérida están contenidos en el Manual de Calles Mexicanas y el Manual de Ciclociudades del Instituto para el Transporte y Desarrollo de México, que precisamente los incorporan para la protección de los ciclistas y peatones como una forma de pacificación del tránsito y para evitar accidentes.

“La movilidad segura vial ya está reconocida como un derecho constitucional, se hará extensiva y masiva cuando se apruebe la Ley General de Seguridad Vial, por lo que los gobiernos estatales tendrán que adecuar su marco normativo de desarrollos inmobiliarios, de construcción, de vialidad, y construir esos elementos que están viendo ahora en Paseo de Montejo”, recalcó.

“Básicamente esos elementos son dispositivos de control de tránsito y que buscan la protección del ciclista y peatón. Obligan a circular a baja velocidad porque transitar a 60 o 70 kilómetros por hora en un accidente sería de mayor gravedad, con los consiguientes daños”.

Por su parte, el director general del Imdut, Aref Karam Espósitos, aseguró que el proyecto de la ciclovía de Paseo de Montejo analizó la situación vial que generan las escuelas privadas Teresiano y Modelo y el “paso deprimido”, que no tiene espacio para la ciclovía.

Como ahora no hay clases presenciales, la planeación será un proyecto piloto y se realiza con la adaptación de espacios como la extensión de banquetas, pasos preferentes para el peatón y ciclista, isletas, pero también tendrá un papel importante la Secretaría de Seguridad Pública para la regulación del tránsito en la zona.

“El plan piloto para estas dos zonas escolares es poner en lo físico los elementos y medir sus resultados en forma constante”, dijo Karam Espósitos.

“Este plan no quiere decir que no sea perfectible y por ello trabajamos en coordinación con el Observatorio de Movilidad, que nos hace sugerencias y las atendemos. También nos reunimos con los vecinos, responsables de comercios y de empresas de turismo..., el chiste es que todos estén incluidos en este proyecto y cualquier cosa que surja, buscaremos soluciones técnicas”.

Sobre el “paso deprimido”, indicó que en definitiva los ciclistas no podrán circular debajo del túnel por su peligrosidad y tendrán que compartir a nivel de suelo con los automotores en las estrechas calles laterales porque no se podrán habilitar ciclo carriles en ese tramo, por falta de espacio. — Joaquín Chan C.

Ciclovías Ajustes

Explican las novedades que tendrán la ciclovía de Paseo de Montejo y su prolongación.

Preferencia de paso

Habrá tramos con carriles preferentes para el transporte urbano donde el espacio es generoso. En los carriles amplios y confinados podrán circular autobuses, combis y bicicletas, lo que dará agilidad al tránsito vehicular. En la Biciruta de la calle 50 a Xmatkuil la ciclovía será bidireccional; es decir, los ciclistas irán en un solo carril de doble sentido.

Red vial

Karam Espósitos destacó que la red de 71.7 kilómetros de nuevas ciclovías que construye el gobierno estatal enlazarán a otras en 79 kilómetros existentes, lo que permitirá una interconexión entre ambas a beneficio de los ciclistas y tricicleteros porque tendrán la opción de ir en sus vehículos hasta la zona de paraderos de autobuses, y terminar con el aislamiento de movilidad en las comisarías y colonias donde el servicio de transporte público es limitado.