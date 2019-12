Nuevo plan para prevenir la rabia en seres humanos

Piden que sean responsables los dueños de animales domésticos

La Secretaría de Salud estatal recibió 1,384 reportes de agresiones de perros a humanos en 2018 y en lo que va de este calendario, según datos de la Semana Epidemiológica número 48, llevan 1,380, cifras que contrasta abismalmente con las de la Secretaría de Salud federal que registra en sus concentrados 3,572 casos.

El subdirector de Salud Pública de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, Carlos Isaac Hernández Fuentes, informó que no en todos los ataques de mordeduras de perros se realizan tratamiento de vacunación antirrábica, sino solamente a las personas que lo requirieron.

El protocolo de atención de mordeduras de canes lo realiza personal especializado que utiliza criterios de investigación sobre el animal agresor. Valora la situación y conducta del perro o gato agresor, es decir, su estado de ánimo y salud, su historial médico. Si todo está bien, se mantiene en observación al animalito por 10 días.

Si no presenta ningún cambio en su conducta no se inicia tratamiento antirrábico a la persona, pero cuando no se ubica al ejemplar, si la agresión ocurrió sin una razón lógica aparente, si no hay dueño responsable y el animal se ve en mal estado o sospechoso, si estaba babeando o deambulando, o con conducta rara, se debe capturar el animal con todas las medidas de seguridad para su observación.

“La tenencia responsable de mascotas es de vital importancia para la prevención de enfermedades zoonóticas, como la rabia viral, por ello la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) recomienda vacunar, esterilizar y desparasitar a todos los animales de compañía”, exhortó Hernández Fuentes.

“Esta clase de padecimientos es de fácil transmisión debido a la convivencia cercana de la persona con perros y gatos”.

También destacó que la vacunación reduce la posibilidad que las mascotas adquieran rabia e infecten a las personas por medio de un rasguño, una lamida en una herida de la piel o en el peor de los casos, una mordida.— Joaquín Chan Caamal

Perros y gatos

La tenencia responsable de las mascotas ayuda a disminuir varios riesgos sanitarios.

Prácticas

En el caso de la esterilización, esta práctica disminuye la propagación de enfermedades, pues favorece el control sobre la población canina en situación de calle y la desparasitación aminora la posibilidad de que tengan garrapatas y que transmitan la enfermedad conocida como rickettsiosis, con síntomas muy parecidos al dengue hemorrágico.

Consejo

El subdirector de Salud Pública de la SSY, Carlos Isaac Hernández Fuentes, recomendó a la población que ante alguna agresión por animal doméstico acudan a su centro de salud más cercano para hacer la investigación pertinente y valorar el inicio del tratamiento antirrábico.

