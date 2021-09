Nuevo plantón de antorchistas en la Plaza Grande por falta de regularización

Ni lujos ni caprichos, solo elemental justicia a yucatecos que viven el día a día de la incertidumbre y el abandono, señalaron un grupo de vecinos de diversos municipios del estado adscritos al Movimiento Antorchista que ayer se manifestó a las puertas de Palacio de Gobierno.

Los manifestantes, con lonas, banderolas y pancartas, cerraron al tránsito vehicular la calle 61 del centro de Mérida y desde ahí hicieron diversos señalamientos, todos englobados en que aún no se ha atendido ninguna petición de un pliego que la agrupación presentó al gobernador Mauricio Vila Dosal hace ya tres años.

Eva Bautista Baro, coordinadora local del Movimiento Antorchista, explicó que los inconformes solicitan la regularización de los predios que habitan, acciones de electrificación, agua potable, calles, etc.

Concretamente se refirieron al caso de los vecinos de las colonias Cecilio Chi y Leona Vicario del municipio de Kanasín, donde numerosos vecinos habitan desde hace ya 20 años sin la certeza jurídica para su patrimonio, pues aunque cuentan con las sesiones de derechos ejidales hasta ahora no han podido legitimar sus propiedades a falta de apoyo del gobierno del Estado.

La entrevistada comentó que si bien en esta protesta solo participaban alrededor de 100 personas, éstas representan a casi 1,000 hogares en diversos municipios de Yucatán que por su condición de pobreza no han podido dar certeza jurídica a sus propiedades.

“Hace tres años solicitamos, con el inicio de la administración de Mauricio Vila, se atiendan nuestras principales necesidades como grupos sociales vulnerable, condición que ha empeorado dada la situación económica por la que atravesamos, pero no hemos tenido respuesta” comentó Eva Bautista.—Emanuel Rincón Becerra

“El malestar de los manifestantes estriba en el hecho de que si bien son recibidos por las autoridades, éstas solo les dicen que se trabaja en torno a sus peticiones y aunque hay el compromiso de pronta solución, lo cierto es que la situación de los vecinos es igual o peor” subrayó la entrevistada.

De un vistazo

Voluntad

Durante la protesta, los oradores hicieron énfasis en que no se está pidiendo al gobierno nada que no pueda resolver con voluntad y apego a derecho, algunos enfatizaron en que no se trata de lujos ni caprichos, es solo justicia para los yucatecos que menos tienen.