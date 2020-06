Nuevo registro para negocios no esenciales

Los comercios que deseen reactivarse deben inscribirse

El ritmo de la reactivación económica del estado dependerá de la colaboración de las empresas consideradas no esenciales para registrarse en la plataforma puesta a disposición por el gobierno estatal para que puedan acceder a sus protocolos sanitarios y así cuidar la salud de sus empleados y clientes, dijo el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas.

Ante esto, Sauri Vivas llamó a todas las empresas y negocios yucatecos considerados no esenciales a registrarse en la página web reactivacion.yucatan.gob.mx, en la cual podrán acceder a los protocolos específicos para prevenir y evitar contagios por el coronavirus en cada giro comercial que irán autorizándose conforme el semáforo estatal de salud lo vaya permitiendo.

Al respecto, el funcionario estatal señaló que el regreso a las actividades económicas en Yucatán, además de obedecer a los semáforos estatales y federales, también se hará de acuerdo a la cooperación de las empresas para realizar este proceso, pues en medida de la inmediatez en que se vayan inscribiendo será cómo se irá avanzando en la reactivación.

El secretario de salud estatal señaló que hasta el momento solo se han registrado alrededor de 1,200 empresas de un total de 127 mil que hay en el estado, por lo que es importante que todos los empresarios y dueños de negocios no esenciales se registren ya que será un requisito para permitirles su reapertura acorde a su giro comercial. De no hacerlo no contarán con la autorización para regresar a sus labores.

Asimismo, el titular de la SSY recordó que se ha implementado un programa estatal de supervisión e inspección de protocolos, a través del cual se están visitando todos los municipios del estado para vigilar este proceso y, quienes abran sin estar autorizados o sin registro previo, se harán acreedores a las sanciones que establece la ley para estos casos.

Cabe recordar que, todos los jueves la SSY estará presentando la evolución de la pandemia de acuerdo a indicadores, tales como los porcentajes de ocupación de cuidados intensivos totales y de ocupación de camas de hospitalización total, al igual que el incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior, el ritmo de contagiosidad y la positividad en los últimos 7 días de los casos. De esta manera se corrobora que los datos que presenta el semáforo nacional correspondan con la realidad de la evolución del Coronavirus en el estado.

Este semáforo estatal de salud es el que guiará la toma de decisiones para la reapertura gradual y ordenada de la economía estatal. Esta semana se encuentra en rojo lo que significa que solo los negocios considerados esenciales como podrán estar en funcionamiento.

Sin embargo, para el caso de los negocios no esenciales es necesario que se inscriban en la plataforma digital, pues ahí se les indicará en qué etapa u ola podrán reanudar sus actividades de acuerdo al semáforo estatal de salud. Además, ahí se les da indicaciones específicas de los protocolos de higiene y prevención que deben implementar para proteger a empleados, directivos, clientes y proveedores.

De esta manera, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso para realizar una reactivación económica escalonada, responsable y con los protocolos sanitarios necesarios para proteger la salud de los trabajadores, sus familias, clientes y la población en general.

Asimismo, invita a todos los yucatecos a no bajar la guardia en las medidas de prevención para evitar el incremento de los contagios de coronavirus, ya que solo trabajando unidos saldremos adelante.