Nuevo tipo de drenaje para Mérida

Pondrán a prueba un sistema que no contaminaría

El Ayuntamiento de Mérida pondrá en práctica un nuevo sistema de drenaje pluvial cuya característica principal será la de no contaminar el manto freático, informó José Enrique Collado Soberanis, director de Servicios Públicos Municipales.

El proyecto está en el plan ejecutivo y pronto se llevará a la práctica, acorde con las especificaciones de no contaminar el manto al hacerlo como un sistema de filtrado, como un aljibe subterráneo, de modo que ahí se acumule el agua limpia y que sirva de riego, explicó.

“Estamos todavía en el estudio con el Instituto Municipal de Planeación de Mérida (Implan), en septiembre haremos la primera prueba y veremos si funciona, pues a veces podemos hacer los proyectos pero no llegan a un fin o no resuelven el problema, entonces ya no se invierten más recursos”, dijo.

Entrevistado, destacó que si el proyecto piloto funciona el Implan conseguirá los recursos para realizarlo; aunque todavía no tiene nombre, en términos generales se le denomina “Sistema de drenaje de filtración para que no se contamine el manto freático”.— Luis Alpuche Escalante

Sobre fosas sépticas, Collado Soberanis dijo que desde la primera administración de Renán Barrera Concha se volvió obligatorio que los fraccionamientos fuera del Periférico tengan sus propio sistema de aguas negras y pluviales.

