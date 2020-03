“Nunca había visto un dispositivo así”

Vila visita filtro de salud en la vía Mérida-Chetumal

“¿Por qué no me avisaron?, mínimo me hubiera peinado para salir bien en la foto”, dice en broma un viajero abordado por personal de la Secretaría de Salud de Yucatán en la Unidad de Inspección Sanitaria de Santa Rosa, en los límites de Yucatán y Quintana Roo, para verificar su salud antes de dejarlo continuar al interior del Estado.

La presencia de numerosos medios de comunicación, cubriendo las incidencias en la operación de este filtro, considerado la primera línea de defensa contra el coronavirus en el sur del Estado, sorprendió a viajeros que se dirigían a Yucatán procedentes de Quintana Roo, por el hecho de toparse con personal de salud con cubrebocas, batas, guantes y termómetros digitales.

Igual por la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública con armas largas, también protegidos y cuya tarea es detener a todo vehículo que pretenda ingresar al Estado.

La detención es para realizar una revisión médica a todos los ocupantes de los vehículos, desde motocicletas y vehículos particulares hasta autobuses y unidades de transporte de carga.

Los viajeros, aunque sorprendidos por el despliegue, acceden a colaborar: se dejan tomar la temperatura y contestan preguntas de personal médico que tienen que ver con su estado de salud, síntomas de gripe o malestar.

De no encontrarse ningún problema el personal médico les recuerda a los viajeros las medidas de higiene y prevención a tomar, a fin de prevenir el contagio por coronavirus.

La revisión dura menos de un minuto excepto en los autobuses, donde suele prolongarse un poco más por el número de pasajeros que en ellos viajan.

“De haber sabido me hubiera peinado para salir bien en la foto”, comentó el conductor de una camioneta donde viajaba con otras tres personas que ríen por el comentario.

Testimonio

El operador de un tráiler comentó brevemente que la medida es buena para todos porque es una forma de protegerse mutuamente.

Otro viajero consideró que la estrategia sanitaria está bien porque nadie quiere verse contagiado por el virus y no consideró exagerado el dispositivo, ya que aseguró las medidas de protección son las que tomaría cualquier persona preocupada por su salud.

“Nunca había visto un dispositivo así, esperemos que sirva para algo”, comenta un guiador que continuamente usa la vía para viajar a Mérida.

El personal médico que realiza las revisiones consideró que los viajeros cooperan sin mayor problema y eso permite un control más eficiente de esta unidad de inspección sanitaria.

En el sitio el gobernador Mauricio Vila Dosal hizo un nuevo llamado a la población para seguir las recomendaciones y medidas preventivas que el gobierno del Estado ha difundido ante esta contingencia sanitaria, “ya que lo más importante es que todos tomemos las medidas de precaución e higiene, pero sobre todo salir de nuestra casa únicamente cuando sea estrictamente necesario”.— Emanuel Rincón Becerra

Autoridades

En Santa Rosa, el gobernador Mauricio Vila estuvo acompañado de Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud; y Edgar Calderón Sosa, alcalde de Peto.

Prevención

“Es importante que la gente sepa que no son exageraciones, es un tema muy serio y no queremos estar como en regiones de Italia, España o como se estuvo en China y por eso es importante la colaboración de todos”, aseveró Vila Dosal.

