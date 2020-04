Obligatorio: cubrebocas y una persona por auto particular en Yucatán

MÉRIDA.-En un nuevo mensaje, el Gobernador Mauricio Vila Dosal anunció una serie de medidas para evitar un mayor número de contagios de coronavirus en esta Fase 3.

En esta nueva etapa, Vila Dosal informó de la disposición del uso obligatorio del cubrebocas a partir de este viernes 24 de abril “como una medida necesaria para ayudar a detener la cadena de contagios”. Esta medida, añadió, “es de carácter obligatorio. Quienes la infrinjan se harán acreedores a distintas sanciones establecidas en la Ley”. Para tomar esta disposición, las autoridades de salud estatales contaron con la asesoría de expertos en salud pública.

“El uso de cubrebocas será obligatorio. Quienes no lo utilicen no podrán subir al transporte público, no podrán acceder a los negocios esenciales y los negocios esenciales que no respeten estas disposiciones serán clausurados”, especificó el Gobernador Vila Dosal.