Obraron “de mala fe”

Yo siento que en el Comité Ciudadano del Programa de Seguro del Desempleo trabajamos de buena fe, con ganas de que salga bien la repartición del apoyo, y hasta donde vi, fueron 370 casos de personas que no les correspondía, es un porcentaje muy bajo respecto a los 46 mil beneficiados, manifestó el rector de la Universidad Marista de Mérida, maestro Miguel Baquedano Pérez, integrante del colectivo que participó en el programa que implementó el gobierno del Estado para ayudar económicamente a la gente afectada por la cuarentena.

La agrupación “¡Ya Basta! No a la corrupción. Cero tolerancia a la impunidad”, representada por Blanca Estrada Mora, Nicolás Andrés Dájer y Marysol Canto Solís, anunciaron la vigilancia de los apoyos que otorga el gobierno del Estado a las personas afectadas por el Covid-19 “para ponerle un dique a la corrupción”, porque representan una danza de muchos millones de pesos. Además, señalaron que ven una serie de situaciones “extrañas” en el Seguro del Desempleo y pusieron en tela de duda el trabajo del Comité Ciudadano del programa.

Al comentar los señalamientos de los integrantes de ¡Ya Basta!, el rector de la Universidad Marista afirmó que es correcto y válido que una agrupación se interese en verificar los programas gubernamentales, pues “todos tenemos que vigilarlo para que se hagan bien las cosas y esa fue la primera intención que me llevó a participar en el Comité Ciudadano”.

Más que actos de corrupción, vio una falta de conciencia de quienes se inscribieron sin necesitar el dinero del apoyo y eso le hace sentir cierta decepción porque hay muchas personas que sí necesitan del dinero que les dio el gobierno.

No ve corrupción

“Por tener ese poco de dinero, esas personas que no lo necesitan violentaron la buena fe del programa”, señaló el maestro en Impuestos. “No veo hechos de corrupción, la verdad; me parece que es dolo de la gente que quiso obtener ese apoyo sin necesitarlo. No entiendo por qué se sumaron a la lista cuando es conocido que aquellos tienen recursos. Sabemos que tres personas renunciaron porque decidieron que sus familiares los apoyarían porque tienen recursos, pero los demás, fue un acto de mala fe que lo pidieran porque hoy más que nunca se necesita solidaridad de todos, sobre todo hacia los más necesitados”.— J.C.C.

“No debió pasar, pero pasó porque hubo gente pudiente que apareció en la lista, cuando hay ciudadanos que no tienen empleo y lo necesitan más”, indicó.

Dijo que el problema fue el registro por medios electrónicos para aplicar con rapidez este apoyo económico, y aun cuando hubo cruce de datos con otros programas federales, estatales y municipales, cruce de nóminas de los tres órdenes de gobierno, la revisión por medio del CURP para evitar duplicidad y verificar que el beneficiario estaba como empleado, fue difícil conocer en primera instancia si alguien no merecía el apoyo económico (dos pagos de $2,500) por la gran cantidad de inscritos (más de 63,000). “La gran ventaja es que el gobierno publicó la lista de los beneficiarios, pagó casa por casa con una toma de fotos de la entrega como evidencia del apoyo y eso funcionó como una contraloría social, porque salieron a relucir nombres de personas que no necesitaban el recurso por su posición económica, por sus negocios o por los ingresos que continúan recibiendo”.

“Publicar las listas donde cualquier persona podría checar los nombres fue un acto de transparencia y surtió efecto porque hubo gente que reclamó en las redes sociales que había quienes no lo necesitaban”, reiteró. “En el último informe que se dio al Comité Ciudadano fueron 370 casos de personas que sacaron de las listas y no se les dio el apoyo porque se acreditó que no lo necesitaban. Cuando ves el porcentaje de gente que quiso aprovechar el apoyo sin necesitarlo y el dato de los 46 mil beneficiarios, vemos que es un porcentaje muy bajo y desde mi punto de vista fue una falta de conciencia. Entendamos que somos una comunidad, y que si no nos ayudamos entre todos, no vamos a salir bien de la pandemia. Algunos no valoraron eso, pensaron egoístamente y qué bueno que no se les dio el apoyo”, puntualizó.

Informó que a los integrantes del Comité Ciudadano invitados (rectores de la Uady, Marista y Modelo, presidentes del Colegio de Contadores y del IMEF Yucatán) intervinieron cuando prácticamente ya estaba cerrada la convocatoria de registros.

En una junta les comentaron que era un riesgo convocar a la gente para que se inscribiera en forma personal por la contingencia sanitaria y calculaban que asistirían de 30 a 40 mil personas y era un peligro que estén juntos. El Comité generó opiniones sobre cómo cruzar datos para que esa lista fuera más justa, evitar que no hubiera nadie que tengan otro tipo de apoyo estatal, federal o municipal, que el apoyo sea en un solo domicilio y que no hubiese entre los beneficiarios ningún empleado estatal, municipal o federal para evitar un mal accionar del programa.

El rector admitió que no recibieron ni vieron la lista de beneficiarios, pero sugirieron que se publicara para que la ciudadanía sirva como contraloría social y además, como un acto de honestidad, se pidió a los solicitantes que dieran sus documentos bajo protesta de decir verdad.

¿Debería haber alguna sanción para quienes faltaron a la verdad?

“La verdad uno quisiera que sí lo hubiera, no sé si sería correcto, pero con el hecho de que no se les dio el apoyo y que se publicaran sus nombres, eso es mínimo una sanción social”, dijo.

El rector de la Universidad Marista, institución privada de principios religiosos, dijo que se siente satisfecho con el trabajo que realiza en el programa de Seguro del Desempleo porque actúa de buena fe, quiere que salga bien el programa y busca que los beneficiarios sean gente que de verdad lo necesita

El rector de la Universidad Marista habla del Programa de Seguro de Desempleo estatal.

