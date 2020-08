Obras viales en Kanasín

Reconstrucción y construcción de vías en 4 colonias

El presidente municipal de Kanasín, Wílliam Pérez Cabrera, dio el “banderazo” para la construcción y rehabilitación de calles en las colonias Mulchechén, Cuauhtémoc, Cecilio Chi y San Ignacio.

Las obras incluyen la rehabilitación de 19 calles que en total suman 13,357.7 metros cuadrados, y la construcción de cuatro calles nuevas que hacen 8,314.9 metros cuadrados. La inversión de dichos trabajos, se informó, es de $10.850,000.

El arranque, al que asistió el diputado local por el VI Distrito, Marco Rodríguez Ruz, regidores y directores del Ayuntamiento, tuvo lugar en la calle 60 con 61 de la colonia Mulchechén.

“Es evidente la necesidad y prioridad que tenemos para hacer estas calles”, señaló el alcalde en su mensaje, tras señalar que las obras son una parte del compromiso no solo con la colonia, sino con todo Kanasín.

Según recordó, las obras, que arrancaron en febrero como parte del programa “Todos somos Kanasín”, habían estado suspendidas por la pandemia, “pero estamos de regreso para cumplir con los trabajos comprometidos en este programa”.

El alcalde destacó que las calles se están haciendo con la lógica de que Kanasín requiere y necesita servicios dignos, y para ello invitó a los vecinos a supervisar la calidad de los trabajos.

“No se trata de hacer una calle por hacerla, sino que tiene que tener sus respectivos pozos, drenaje y desahogo de las aguas. Si no tiene esto, de nada serviría porque a las pocas semanas o meses se deterioraría”, aseveró.

Wílberth Buenfil Berzunza, director de Obras Públicas de la Comuna, mencionó que se procurará que todas las calles tengan un buen drenaje, pues una de las instrucciones es que ya no haya calles sin un drenaje pluvial que evite encharcamientos. “Se harán 100 pozos en todo el municipio para drenar aguas, evitar encharcamientos y que no cause a molestias a los vecinos”.

Como prueba están las calles que se hicieron el año pasado, aseguró. “Están intactas porque los materiales y la supervisión que se hace es de la mejor”.

Por su parte, el diputado Marco Rodríguez reconoció la labor del alcalde que está cumpliendo con los compromisos que adquirió cuando todavía era candidato.— Jorge Iván Canul Ek

De un vistazo

Materiales duraderos

En la ceremonia, a la que también asistieron vecinos del rumbo, tomó la palabra Wílberth Buenfil Berzunza, director de Obras Públicas de la Comuna, quien resaltó que para los trabajos se usarán materiales de mejor condición para que duren a pesar de las lluvias.

Capa de cinco centímetros

“Se realizará con material caliente con una capa de cinco centímetros, que es el mejor material que podemos utilizar para garantizar la duración”.