Obsequios literarios

Progreso tuvo la primera sala de lectura yucateca

En varias ocasiones, cuando la mayoría de los progreseños ya dormía, Rosy Gutiérrez salía de su casa a medianoche para dejar libros en los hogares de personas que contribuyeron al desarrollo intelectual de la gente del puerto.

“Quería devolverles todo lo que ellos le dieron a la sociedad de Progreso, y por mí les hacía un homenaje, pero entonces no sabía cómo”, señala. Por eso, se le hizo fácil comprar novelas y poemarios que luego dedicaba con cariño a sus destinatarios.

Era 2003 y para entonces había demostrado un total interés por la actividad literaria, siendo incluso la primera persona en abrir una sala de lectura no solo en Progreso, sino en todo Yucatán.

Lo de la sala es algo que no estaba planeado, según cuenta. Y aunque desde niña ha tenido interés en la lectura y ayudar a la gente, la senda hacia la sala comenzó a trazarse en 2002 cuando con un grupo de personas se le ocurrió abrir un centro literario en Progreso donde no solo se reunían 12 individuos, sino que publicaron dos revistas.

En esa época Rosy escribió su primera novela, “Divino amor humano”, lo que motivó que la invitaran a los talleres literarios que organizaba el Centro Yucateco de Escritores con el Instituto de Cultura de Yucatán.

Estando en los talleres, una de sus maestras la animó a inscribirse a un proyecto para recibir un lote de libros y Rosy, quien siempre ha sido atenta con lo que le piden sus maestros, se inscribió.

Después de varias sesiones, cuenta, recibió 100 libros. “Sentía mucha responsabilidad y, además, había escuchado que si se perdía un libro era delito federal, pues pensé en abrir una sala en la Casa de Cultura de Progreso”.

“Luego me entero de que mi decisión fue algo histórico porque resultó que mi sala de lectura era la primera de todo Yucatán. La verdad no pensaba ganar a nadie, lo hice por el compromiso que sentía”, dice, tras recordar que su sala recibió el número 31 001 (31 por la entidad federativa).

La sala permaneció unos meses en la Casa de Cultura de Progreso, pero por cuestión de cuidado de los ejemplares se trasladó a la sede de la Academia de Danza Gali, propiedad de sus hijas.

Gracias a la sala, Rosy comenzó a ser más conocida en el puerto donde algunos la ubicaban por la Iglesia Evangélica Presbiteriana a la que pertenece desde hace 40 años, 30 de los cuales ha dedicado a los niños.

“Me gusta mucho contarles cuentos a los niños y varias veces me han invitado a leerles a los preescolares”, cuenta. Asimismo, señala que también le gusta colaborar con los adultos mayores a quienes les habla de creatividad y de cómo escribir un libro.— Iván Canul

Rosy cuenta que todo lo que hace es de manera altruista y eso la ha llevado también a dar pláticas y talleres en primarias y secundarias donde, además de literatura, habla de autoestima.

Sobre la sala, dice que ahora ya tiene otro número y que se enteró en un evento en el que personal de la cultura federal vino a entregar reconocimientos. “Ya no era la primera, alguien me lo hizo notar, pero la verdad es algo que no me importa mucho porque lo que hago lo hago con mucho gusto”, dice Rosy, luego de agradecer el apoyo que recibe de su familia en cada decisión que toma.

Trabajos Literatura

“Desde niña he tenido la inquietud de ayudar al que sufre”, dice Rosy Gutiérrez.

Recuerdos

“Algunas veces en la calle, al ver a alguien en esa situación le decía a mi papá que lo lleváramos a la casa y mi mamá me preguntaba qué le vamos a dar, yo respondía que lo mío… claro, era una niña”.

Anécdota infantil

Más grande, en la Plaza Grande de Mérida vio a dos niños vendiendo chicles. “Me asustó ver a esos niñitos, y me preguntaba dónde está su mamá, me pongo en el lugar de esos niñitos y escribo algo sobre ello que luego me enteré que era un ensayo”. Eso la llevó a escribir más ideas para ayudar a las personas a salir de sus problemas, aumentando así su interés en la literatura que poco a poco la fue llevando a dejar libros en las puertas a medianoche y abrir la primera sala de lectura de Yucatán.