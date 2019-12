Ante futuro incierto

Directivos de la fundación alemana Konrad Adenauer siguen con atención los acontecimientos políticos, económicos y sociales en México.

Lo que ocurre en México por las políticas y programas que aplica el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es motivo de atención y preocupación para la fundación demócrata cristiana alemana Konrad Adenauer.

El secretario general adjunto de la fundación Konrad Adenauer, doctor Gerhard Wahlers (cuarto desde la izquierda), luego de su encuentro anteayer viernes por la tarde con personal directivo y editorial del Diario, con el que se había reunido también hace dos años. Lo acompañan, en el mismo orden: Luis Téllez Live, director de Proyectos de la fundación en México; Luis Alberto González Uribe, director editorial del Diario; Hans Blomeier, director de la oficina de la Konrad en México; María de Lourdes Gómory Martínez de Menéndez, presidenta de la Unión Social de Empresarios de México en Yucatán; Isabel Montero Zaldívar, coordinadora de Agencia Informativa Megamedia; Manuel Balam Ruiz, subdirector editorial del Diario; Juan Carlos Góngora Solís, coordinador editorial del Diario, y Víctor Manuel Dzul Zum, periodista de Central 9 Foto: Megamedia Konrad Adenauer Gerhard Wahlers ❮ ❯

Para nosotros hay dos países claves en América Latina: Brasil y México; por eso queremos saber cuál es la situación real de los mexicanos, sobre todo después del cambio de gobierno, afirma el doctor Gerhard Wahlers, secretario general adjunto de la reconocida fundación.

Con oficina matriz en Berlín, el doctor Wahlers regresa a México dos años después de su primera visita, en noviembre de 2017, siempre con el propósito de obtener información confiable sobre la situación del país.

Como parte primordial de su visita a Mérida, solicitó una reunión con personal directivo y editorial del Diario. La visita a este periódico se efectuó anteayer viernes, en dos etapas, como informamos en la edición de ayer.

El directivo estuvo acompañado de Hans Blomeier, director de la oficina de la Konrad Adenauer en México, y Luis Téllez Live, director de Proyectos de la fundación en el país.

En la primera parte de su visita a esta casa editorial, los funcionarios de la Konrad Adenauer se reunieron con el director general de Grupo Megamedia, Carlos R. Menéndez Losa, y esposa María de Lourdes Gómory Martínez, presidenta de la Unión Social de Empresarios de México (Usem) en Yucatán, y el director editorial de Diario de Yucatán, Luis Alberto González Uribe.

En intercambio de ideas sobre la realidad política, económica y social de México y Yucatán en particular, el señor Wahlers habló sobre los hallazgos de su visita de una semana al país y planteó los principales retos que la fundación alemana percibe en la política mexicana.

El director de Megamedia expuso aspectos que considera relevantes en un análisis de la realidad mexicana. De entrada, indicó, debemos estar conscientes que el presidente López Obrador ganó democráticamente las elecciones, por amplio margen, un resultado mucho más claro que el de sus antecesores. “Logró capitalizar el disgusto generalizado por la corrupción e impunidad que prevalecen en el país, la frustración ante la ineficiente alternancia 2000-2018”.

Privilegios e incongruencias

Muchos privilegiados de los gobiernos anteriores (empresarios, medios de comunicación, líderes políticos y sindicales…), explicó Menéndez Losa, propiciaron en buena parte que se fortaleciera ese disgusto generalizado. “Muchos de ellos son ahora críticos severos del gobierno de AMLO. Hacen mucho ruido ante la opinión pública, generan incertidumbre. Muchos también ya comienzan a acercase y a pactar con López Obrador y su gobierno, al viejo estilo priista. Claros representantes de la vilipendiada ‘mafia del poder’ son hoy cercanos colaboradores o asesores del Presidente y subalternos”.

A un año de distancia, prosiguió el director de Megamedia, López Obrador conserva un nivel muy alto de popularidad, de 60 a 70%. No obstante, aclaró, el nuevo gobierno de México se caracteriza por constantes muestras de incongruencia entre lo que dice y hace. “En su libro ‘Hacia una economía moral’, el Presidente ofrece un compendio de los principales proyectos que se propone realizar, loables la mayoría. El problema es que no queda claro cómo los llevará al cabo, con la ayuda de quién. Se ha rodeado de muchos colaboradores de reputación y capacidad cuestionables, en peligrosa suma de soberbia, falta de humildad e inexperiencia. No bastaría con buenas intenciones”.

En materia económica, indicó, “no crecemos como se ofrecía, pero se mantiene un equilibrio macroeconómico. Predomina un ambiente de incertidumbre, principalmente entre las grandes y medianas empresas. Se frenan los negocios cuyas decisiones de inversión y gasto dependen de la confianza que se tenga en el manejo de las políticas públicas y el impacto de la economía global”.

Al abordar el tema de la relación entre el gobierno federal y la prensa, Menéndez Losa resaltó ejemplos de ataques a la prensa libre, principalmente en Ciudad de México. Los que lo atacan, dijo, son “fifís”. “López Obrador favorece abiertamente a los medios amigos, cercanos o lamiscones de su persona y gobierno”. En el caso de Diario de Yucatán, aclaró, “el respeto es total; ninguna muestra de presión”.

López Obrador parece que no escucha, apuntó. “Difícilmente acepta un error. Sus enemigos ‘conservadores y fifís’ son los responsables de casi todo lo malo, pasado y presente. Él nunca se equivoca”.

Ante esos amenazantes rasgos de incongruencia, sugirió Menéndez Losa, “urge fortalecer los contrapesos frente al poder presidencial: los otros poderes, organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales, la Iglesia católica, la prensa libre…”

Una entidad singular

Sobre Yucatán, comentó que la entidad “es un caso excepcional en México: seguridad, participación social… Aquí hemos tenido fuertes contrapesos al poder, comenzando con una prensa libre verdaderamente independiente. El gobernante se cuida más que en otros estados”.

Una organización emblemática de la democracia cristiana como la Konrad Adenauer, comentó el director de Megamedia, tendría que estar consciente que en Yucatán “ahora predomina entre gobernantes de origen panista la idea de ‘el fin justifica los medios’. Muchos están muy lejos del PAN tradicional, el que luchó con dificultad, durante muchos años, por llegar al poder por medio de una democracia efectiva y transparente. Se logra el poder sumando diferentes compromisos e intereses, incluso fusionando a las causas propias las de enemigos del pasado, enemigos de la tradición democrática, como líderes políticos y sociales de reputación dudosa, y medios de comunicación serviles y chantajistas. Es evidente, descarada la cercanía, antes y después de las elecciones, con la prensa corrupta, hoy casi dominada en su totalidad por las autoridades panistas. Diario de Yucatán suele ser, como en los peores tiempos de gobiernos del PRI, casi la única voz que cuestiona a la autoridad”.

Compromisos adquiridos para llegar al poder reducen la libertad del gobernante, señaló Menéndez Losa. Además, “se percibe un conveniente, débil sometimiento del gobierno estatal al central. Se alaba en público pero se critica en privado”. “Peligrosa suma de soberbia, vanidad e inexperiencia predominan en el gobierno del Estado”, concluyó el director de Grupo Megamedia.

El desarrollo social

En su intervención, la presidenta local de la Usem comentó que el gobierno de Yucatán debe considerar no sólo el beneficio económico en sus proyectos de desarrollo. “Algunos producen ganancias pero con elevado costo social, y eso a la larga no produce bienestar”, indicó. El turismo comunitario o social, ejemplificó, genera un atractivo para el turista y el consecuente desarrollo de las comunidades.

Las comunidades yucatecas, señaló la señora Gómory Martínez de Menéndez, “son ricas en cultura y gastronomía, pero requieren de apoyo para aumentar su potencial, de impulso para convertirlas en verdaderos atractivos turísticos que generen empleos locales”.

Reunión con periodistas

En la segunda parte de su visita a esta casa editorial, los funcionarios de la Konrad Adenauer se reunieron también con los periodistas Isabel Montero Zaldívar, coordinadora de la Agencia Informativa Megamedia; Manuel Martín Balam Ruiz, subdirector editorial del Diario; Juan Carlos Góngora Solís, coordinador editorial del Diario, y Víctor Manuel Dzul Zum, periodista del equipo Central 9.

Como informamos ayer, el doctor Wahlers explicó al principio de la charla que en esta su segunda visita a México recorrió Guanajuato, Ciudad de México y Villahermosa, donde se entrevistó con líderes empresariales, políticos, representantes de la Iglesia católica, periodistas y otras personalidades, a fin de conocer cuál es la situación del país, sobre todo a raíz del cambio en el gobierno federal.

Por el Diario, Góngora Solís expuso un panorama preciso sobre la seguridad y el elevado número de muertos en el país en el primer año de AMLO; Víctor Dzul le habló de la economía yucateca y el complicado entorno nacional, y Balam Ruiz hizo una exposición sobre las nacientes instituciones para el combate a la corrupción.

Quién es Konrad Adenauer

Forjador

Fue el canciller fundador de la República Federal Alemana. Su papel como canciller (1949-1963) determina hasta hoy la estructura interior y la orientación de la política exterior alemana.

La fundación

La fundación que lleva su nombre trabaja en más de 120 países con objeto de promover la libertad, la justicia y la solidaridad. “Con nuestro trabajo contribuimos para que las personas puedan vivir independientes en libertad y con dignidad. Queremos motivar a las personas para que participen en este sentido en la construcción del futuro”, apunta en su sitio web.

Quién es Gerhard Wahlers

Secretario general adjunto

Nacido en Berlín el 22 de noviembre de 1959, tiene un doctorado en Filosofía y ha realizado investigaciones y estudios en varios países. En marzo de 1990 se une a la Fundación Konrad Adenauer como consejero en la División de Cooperación Internacional. De 1994 a 1997 encabeza la oficina en Jerusalén y de 1997 a 2003 hace lo mismo en Washington. Desde mayo de 2003 encabeza el departamento europeo de cooperación internacional de la sede de la fundación en Berlín. Desde octubre de 2007 es secretario general adjunto y titular del Departamento Europeo de Cooperación Internacional.

Para nosotros hay dos paísesclaves en América Latina: Brasil y México; por eso queremos saber cuál es la situación real de los mexicanos en este gobierno

Síguenos en Google Noticias