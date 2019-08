Ocho denuncias contra el ruido

Los vecinos del Centro se quejan: Todo sigue igual

Muy poco han cambiado las cosas en relación con el viejo problema del ruido, que no reduce su intensidad pese a que el reglamento que busca resolver el problema tiene ya dos meses de vigencia, se quejan integrantes del colectivo “Todos somos Mérida” que acudieron anteayer a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano a presentar sus denuncias.

“Llevamos muchos años con este problema. Fue reportado a las autoridades por primera vez por un grupo de residentes del Centro Histórico en 2013, a través de los años se han ido sumando al movimiento más personas, incluso de otros rumbos de la ciudad que padecen lo mismo”, comenta la señora Lorena Velázquez Luna, integrante del colectivo.

Las ocho denuncias presentadas anteayer son todas distintas, pues se refieren a casos particulares, la mayoría, pero no todos, del Centro Histórico.

Percepción

El ruido excesivo no cede, al menos en muchos lugares, señala Lorena, quien aclara que no puede decir que es igual en toda la ciudad porque el grupo no cuenta con integrantes en todos lados.

También admite que la situación ha mejorado en uno o dos puntos, como en los alrededores de un restaurante en Santa Ana, “aunque el cambio obedece a que dejó de funcionar el espacio al aire libre donde había música en vivo. No sé por qué fue cerrada esa zona, pero como no está funcionando, se acabó el escándalo”.

“Sin embargo, en todos los demás rumbos del centro el problema persiste”, aclara enseguida.

Reglamento

Las denuncias, elaboradas por un abogado, señalan los artículos del reglamento que no están siendo respetados. Y cada una expresa la razón específica de la molestia, como “de miércoles a domingo, de 8 de la noche a 3 de la mañana, en mi casa se escucha la música como si el conjunto estuviera en mi patio” y señala además cómo le afecta la situación al quejoso: “No puedo dormir” “Tengo que tomar pastillas”, etc.

La señora Velázquez Luna dice que nadie del Ayuntamiento se les ha acercado para explicarles qué planes tienen para la implementación de la normativa, si existe un cronograma… “Pero nos gustaría… Federico Sauri (director de Desarrollo Urbano) informó hace unos días que están haciendo un mapa con los puntos donde el problema es más grave y nos gustaría colaborar”.

Las denuncias

Los vecinos analizaron el nuevo reglamento y con base en ese estudio el abogado del grupo los asesoró para sus denuncias. “Acudimos a Desarrollo Urbano como ciudadanos a hacer uso de los mecanismos jurídicos que la reglamentación vigente nos concede. Fuimos de buena fe a solicitar la actuación de las autoridades para que resuelvan de una vez por todas el problema de la contaminación ambiental por ruido, haciendo uso de los instrumentos legales aplicables”.

Señala además su confianza en que el derecho de los ciudadanos a una vida saludable sin ruido es un asunto prioritario para las autoridades, “como lo ha mencionado el alcalde, Renán Barrera Concha”.

Lorena dice también que están de acuerdo con la nueva normativa y que si se llegara aplicar tal cual, las cosas caminarían.

Tras indicar que “por eso, porque queremos colaborar presentamos nuestras denuncias”, invita a la ciudadanía que sufre por el ruido a que se sume a los esfuerzos y use las herramientas que le brinda la ley para hacer valer sus derechos. “Entre todos podemos hacer de Mérida una ciudad que sea un ejemplo para el resto del país”.

“Una convivencia armónica no se logra sin el ejercicio eficiente de la reglamentación y sin la participación de los ciudadanos”, concluye.— Mario S. Durán Yabur

Denuncias

Integrantes de “Todos somos Mérida” acudieron a la sede de Desarrollo Urbano.

Acuse de recibo

Las denuncias fueron recibidas en la Oficialía de Partes de la dependencia.

Solución

“Pese al nuevo reglamento, el ruido persiste. Lo único que pedimos a las autoridades es que actúen para resolver el problema de una vez por todas”, comenta la señora Lorena Velázquez, integrante del movimiento vecinal.