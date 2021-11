La filtración de un vídeo de Octavio Ocaña no sólo causó un escándalo que se reflejó en diversos medios de comunicación y redes sociales, también dejó al descubierto nuevas irregularidades atribuidas a las autoridades policíacas y ministeriales del Estado de México.

Como Grupo Megamedia informó, una supuesta agente municipal de Cuautitlán Izcalli difundió, por medio de su cuenta en Facebook, polémicas imágenes del actor del programa "Vecinos" que se sumaría a una lista de anomalías a partir de la extraña muerte del personaje de "Benito Rivers".

En opinión del abogado Diego Martínez Valor, cofundador de la organización civil nacional Acciones por la dignidad, que pugna por la defensa de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, al menos cinco son las anormalidades que destacan en el caso del joven artista.

"Si se considera que, aun en el supuesto de que Octavio estuviera "huyendo", según información publicada por diversos periodistas y medios de comunicación, en ningún momento se observa una amenaza letal inminente provocada por el actor en contra de los policías".

El defensor de los derechos humanos, agregó que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza menciona de manera clara las acciones que son consideradas amenazas letales.

"Si no existía una amenaza letal inminente del actor, es claro que cualquier detonación de arma de fuego en su contra, sobre todo las de resultado mortal, no tiene una justificación, ya que por obligación legal, debió buscarse cualquier método de sometimiento o control corporal que no afectara desproporcionadamente su derecho a la integridad personal".