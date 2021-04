Jorge Habib: Cambiaron los documentos

Como senador del PRI voté a favor de las cuestionadas reformas al Poder Judicial de la Federación, porque los de Morena ocultaron información, no informaron que entre lo que se puso a votación incluía los actos que hoy se reclaman, lo hicieron con engaños, informó ayer Jorge Habib Abimerhi, integrante del Senado por Yucatán.

“Nunca nos informaron que se aprobaba también la parte reservada de la iniciativa, ni siquiera nos la compartieron para conocerla y discutirla, los senadores de Morena cambiaron los documentos sin decirnos nada, por eso nadie estuvo consciente de lo que votamos”, explicó.

Ayer informamos por declaraciones de Raúl Paz Alonzo, senador del PAN por Yucatán, que los tres senadores de Yucatán votaron a favor de estas reformas de ley, y en su caso él voto a favor, “para fortalecer el estado de Derecho”.

Entre los cambios que se aprobaron con estas reformas al Poder Judicial, destaca el ampliar a dos años más el periodo del ministro Arturo ZaldÍvar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cambios

Por su parte, Habib Abimerhi, como suplente del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien pidió licencia para separarse del Senado para dedicarse a su campaña como candidato del PRI a la presidencia municipal de Mérida, dijo que los senadores de Morena engañaron a los demás legisladores, les cambiaron la documentación que se aprobó.

“No sabía que se estaba votando para cambiar el artículo 97, o no lo hubiese aprobado, sabíamos que aprobaríamos algunas reformas del Poder Judicial, pero no la información en reserva que todavía faltaba ser discutida y en lo que no estábamos de acuerdo del todo, pero a la hora de votar luego nos dijeron que hasta eso se votó, y no nos lo avisaron”, comentó.

Compañeros

El legislador manifestó que incluso los senadores de Movimiento Ciudadano reclamaron en la Cámara ese mal proceder de los colegas de Morena, porque tampoco se dieron cuenta de que votaron por algo que ni siquiera se planteó, no se distribuyó la información, engañaron a todos, hablaron de votar un asunto y pasaron otro, nunca les dijeron de qué se trataba en realidad lo que votarían.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA