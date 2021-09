Ofrecen experiencia

Se comparten los conocimientos en el Coparmex Talks

Empresarios, no jefes; colaboradores, no empelados; afrontar retos, no evadirlos. Los emprendedores son personas que deben entender que el desarrollo de una empresa no es posible sin crecer como ser humano y como persona, aseguró Amenoffis Acosta Ríos, director de Lumisis Group y tesorero de Coparmex Mérida, la tarde de ayer previo al evento Coparmex Talks, organizado por la Comisión de Empresarios Jóvenes.

Se trata del primer Coparmex Talks que se lleva al cabo en modalidad presencial en año y medio de pandemia por el Covid-19, según explicó Michelle Kumul Uc, presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes. El objetivo del evento, que se realiza desde enero de manera virtual, es abrir un espacio de comunicación entre empresarios y emprendedores con jóvenes que se van abriendo paso en el sector empresarial, trabajando con sus empresas y buscando mecanismos para consolidarlas y hacerlas competitivas.

Interés

“Los jóvenes empresarios buscan conocer la experiencia de quienes han logrado abrirse paso y consolidarse en los negocios, ya sea desarrollando productos o servicios diferentes e innovadores, el Coparmex Talks es precisamente ese tipo de estrategia que tiende un puente de comunicación entre empresarios consolidados y quienes buscan afianzar sus negocios” dijo.

En esta ocasión el evento, al que asistieron alrededor de 70 jóvenes empresarios, contó con la participación de Abraham Cobián, de “Kaizen Conferencias”; Raúl Salas, de “Kobler Managment”; Lincoln Palma de “Foruman” y Luis Arredondo de “Action Couch Peninsula”, quienes compartieron su experiencia de crecimiento.

La conferencia estelar corrió a cargo de menoffis Acosta Ríos, director de Lumisis Group, empresa de consultoría con 25 años de experiencia nacional e internacional.

Entrevistado por el Diario, Amenoffis Acosta explicó que su intervención está enfocada a hablar a los jóvenes emprendedores de la importancia de desarrollarse como seres humanos a la par que consolidan un negocio.

“No se puede aspirar a levantar una empresa de excelencia si no mejoramos como seres humanos”, dijo.

Evolucionar

“Hay que entender que es necesario cambiar y evolucionar como ser humano para consolidar un negocio; se es empresario, no jefe; se tiene colaboradores, no empelados y los problemas se afrontan no se evaden” explicó el empresario.

“Un buen negocio tiene al frente a un empresario, no a un jefe; el empresario es alguien con visión y responsabilidad social, la empresa no es algo que solo deja ganancias, la empresa genera condiciones de desarrollo, más que empleados tienes colaboradores que contribuyen a consolidar el crecimiento de la misma, por lo tanto el empresario vigila por ellos, su bienestar y el de sus familias”.

“Este tipo de encuentros son muy importantes para afianzar esos valores en los cuales se sustenta el empresariado, no es casualidad que después de religión de lo que más se ha escrito es sobre liderazgo, y si entendemos que hoy día la situación es muy difícil, hay que entender que las bases de los liderazgos se ajustan a los tiempos. Lo que aprendimos hace tres años es valioso pero no es suficiente ante los cambios que vivimos, de ahí la importancia de estrechar la comunicación y los vínculos entre quienes han alcanzado cierto desarrollo en el sector y quienes van abriéndose camino” destacó.—Emanuel Rincón Becerra