Ofrecen opción al feminismo que no es radical

''Que no hablen por todas las mujeres''

Muchas mujeres no sentimos reflejadas nuestras verdaderas necesidades por los grupos radicales feministas, expuso Angélica Pérez del Valle, del colectivo Mujeres Libres y Soberanas.

Coincidimos en que las mujeres necesitamos seguridad y un alto a la impunidad, pero sin ejercer violencia, expuso en rueda de prensa que ofreció ayer el colectivo vía Zoom, en la que hablaron de la campaña “No hablen por todas”.

“Somos una voz alternativa que habla por las mujeres que conocen las grandes problemáticas de nuestro país y de la región”.

“Vivimos los estragos que causa la inseguridad, la pobreza, la incapacidad del sistema de salud, la corrupción, impunidad, entre otros temas y que, desde luego, nos damos cuenta que no se han atacado de raíz”.

“En este sentido, el feminismo actual centra estas problemáticas de manera automática ofreciendo como solución única el aborto”.

El colectivo también lo integran Alejandra Yáñez, licenciada en derecho de Conparticipación Ciudadana; Alison González, licenciada en pedagogía y líder de Pasos por la Vida; Luz María Cortes, de la fundación Promujer; Marcela Errecalde, historiadora de derechos civiles por la mujer; Paulina Mendoza Castillo, internacionalista de investigación, análisis y propuesta en derechos humanos; Pilar Vázquez Calva, licenciada en derecho de Alianza por la Vida, y Pilar Calva, genetista de Atrévete a Defender tu Postura.

Voz propia

Alison González expuso que Mujeres Libres y Soberanas exigen al feminismo radical que no hable por todas las mujeres.

“Mujeres libres y soberanas de diversos espacios, profesiones, edades, estado, cultura e historias de vida levantamos la voz para externar que no queremos que un pequeño grupo que ha demostrado violencia y profunda intolerancia hable por todas las mujeres de México y el continente americano cuando exigen despenalizar el aborto”.

“En este colectivo queremos construir puentes para fomentar una cultura de paz. Las mujeres mexicanas diariamente enfrentamos retos y desafíos para lograr nuestro proyecto de vida y en muchas ocasiones no contamos con lo básico para realizarlos”.— Claudia Sierra Medina

“No tenemos seguridad en los espacio públicos, no tenemos guarderías para salir a trabajar tranquilas, no existe castigo para quienes nos violenten o hasta nos maten, no tenemos acceso a la salud integral, por lo que exigimos acciones a los problemas que enfrentamos”.

Luz María Cortés añadió que “como mujeres libres y soberanas creemos que sin acciones violentas es posible luchar por verdaderas condiciones de desarrollo para toda mujer mexicana y sus familias”.

“Nuestro colectivo exige al gobierno y a los legisladores que se atiendan nuestras verdaderas necesidades en acceso a la salud, seguridad, reducción de la mortalidad materna, erradicar los feminicidios, acceso a la información veraz y completa; tener opciones reales de vida, estado de derecho, pero de manera congruente, sin atentar con nuestra vida y otro ser humano”.

Asimismo, recordaron que desde la década de los 90, feministas de distintas partes del mundo han buscado posicionar el 28 de septiembre como el día de acción global para despenalizar el aborto. En este contexto surgió su campaña “No hablen por todas”, con el objetivo de alzar la voz y puntualizar que estos grupos minoritarios feministas que empujan una agenda ideológica, en la cual solo el aborto es el fin, no reflejan las verdaderas necesidades de las mexicanas e iberoamericanas.

“En nuestro colectivo damos voz a las mujeres que no concuerdan con el discurso que reduce todas las problemáticas de la mujer al tema del aborto. Declaramos que el aborto es violencia contra la mujer”.

Por último, expusieron que desde 2007, año en que se legalizó el aborto en Ciudad de México, y hasta 2019 las mujeres que decidieron abortar representan el 0.69%, menos de 1%, en comparación con el 99.31% que decidió seguir adelante con su embarazo, según datos del Inegi y del Gobierno capitalino.

Labor

El colectivo Mujeres Libres y Soberanas trabaja desde julio pasado, con sus ocho integrantes, para construir una plataforma en la que todas las mujeres se puedan sumar, proponer y construir un México mejor para todas las mujeres.

Redes

Más información del colectivo en la cuenta de Facebook “Mujeres Libres y Soberanas”, además de Twitter e Instagram.