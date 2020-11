Ofrecen en Mérida proteger la seguridad, economía y salud en el Buen Fin

Más de 260 policías vigilarán el primer cuadro de la ciudad las dos semanas que durará el Buen Fin, informó Mario Arturo Romero Escalante, director de la Policía Municipal de Mérida (PMM), en una conferencia virtual.

En el mismo evento, Michel Salum Francis, presidente de la Canaco Servytur local, indicó que el Buen Fin es un "respiro" y un gran impulsor para la recuperación de la economía en Yucatán y México.

Sin embargo, advirtió que para lograr los objetivos se tiene que garantizar la seguridad de tres maneras: la física, la financiera y de salud.

Luego de recordar que el Buen Fin se realizará este año del 9 al 20 de noviembre, agradeció el esfuerzo de las autoridades para garantizar la seguridad de los consumidores en los tres rubros mencionados.

Foto de Gabriel Chan

En principio, Romero Escalante informó que la seguridad, como cada año, se reforzará en el Centro, con 80 elementos adicionales, es decir, 260 policías que vigilarán a pie, en 30 vehículos y 18 motocicletas zonas con vulnerabilidad.

Zonas con más vigilancia

Según explicó, esas zonas son donde hay bancos, centros joyeros y plazas comerciales en el primer cuadro de Mérida.

Destacó que en años anteriores no se registró algún problema mayor en el primer cuadro.

Recordó que ante cualquier eventualidad está el número 9-1-1 de emergencias y el 999-942-00-60 para comunicarse directamente con la Dirección de la Policía Muincipal de Mérida.

Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no participó en la rueda de prensa.

Módulos de la Profeco

Por su parte, Jorge Alberto Angulo Bermejo, titular de Profeco Yucatán, señaló que instalarán cuatro módulos de atención en igual número de plazas comerciales.

El objetivo, explicó, es apoyar de manera oportuna a compradores y vendedores que tengan algún tipo de conflicto comercial.

Además, añadió, recibirán reportes a través de sus líneas telefónicas y por medio de la página de internet.

El presidente de la Canaco llamó a los consumidores a realizar compras inteligentes, a cuidar su presupuesto y no excederse.

Recordó también que la pandemia sigue activa, de ahí el papel que juega la responsabilidad de cada persona en estos tiempos.

Llamó a no descuidar las medidas sanitarias, pues de esta manera se podrá evitar un rebrote de Covid-19.

Destacó la importancia de evitar que los contagios vuelvan a aumentar pues "sería la estocada final para muchos negocios que se encuentran en la cuerda floja".

Sobre este tema, Enrique Alcocer Basto, director de Protección Civil de Yucatán, subrayó la importancia de continuar las medidas de higiene y no bajar la guardia.

Afirmó que la Procivy se mantiene vigilante de que estas medidas se cumplan y en caso de que algún comercio no siga los protocolos sanitarios se le puede reportar a los números 089 y 911 y, de acuerdo con el problema, se le turnará a la dependencia correspondiente.

"Que se les castigue"

Michel Salum también pidió a los empresarios cuidar sus negocios, aunque indicó que no cree que haya "un comerciante que no esté al pendiente de que se estén haciendo bien las cosas y no ser acreedor a alguna sanción".

"Si no cumplen, que se les castigue con todo el peso de la ley", advirtió.

En la rueda de prensa también participó Francisco Díaz González, comisario de la Guardia Nacional en Yucatán, y otros representantes de distintas dependencias.