Ofrecen que pronto llegarán los libros de texto que aún faltan

Admiten que en varias escuelas faltan maestros

Esta semana o máximo la siguiente terminarán de llegar los últimos libros de texto gratuitos y se acabará el problema por el atraso de ese material en las escuelas de Yucatán, según informó Aurora Saavedra Solá, directora general de Material Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“La Comisión Nacional de Libros de Textos (Conaliteg) gratuitos está trabajando a marchas forzadas para cumplir la meta del 100%”, apuntó.

Por su parte, Loreto Noemí Villanueva Trujillo, secretaria de Educación en Yucatán, admitió que hay varios casos de escuelas que no tienen maestros y aunque no pudo precisar cuántos son, dijo que la mayoría es porque “desafortunadamente a los maestros se les ha mandado, de repente llegan se presentan y regresan, y nos dicen que ‘ya no quiero esa plaza porque está muy lejos’”.

Ambas funcionarias participaron ayer en la ceremonia de premiación del programa nacional “Tú y yo Somos el Cambio” —de lo que informamos en nota aparte—, y al término de ésta Aurora Saavedra admitió que el atraso en la entrega de los libros de texto en Yucatán fue responsabilidad de la Conaliteg.— David Domínguez M.