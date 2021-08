Ofrecerán atención psicológica

El gobierno firma un convenio con 20 universidades

Veinte universidades que ofrecen la carrera de psicología apoyarán el retorno de las clases presenciales en el sistema educativo estatal que empieza el lunes 30.

Las universidades firmaron una carta de intención con el gobernador Mauricio Vila Dosal, el secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, y el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, Mauricio Cámara Leal, para que los estudiantes de psicología realicen un diagnóstico de la condición de los menores.

Los estudiantes universitarios también realizarán tareas lúdicas y actividades que mejoren la salud socio emocional de niños y jóvenes que pudieran tener alguna afectación por el confinamiento de18 meses en sus hogares a raíz de la pandemia del coronavirus. De igual manera, podrán realizar su servicio social y prácticas profesionales en las escuelas.

La firma de esta carta de intención es parte complementaria del Protocolo Estatal para el Regreso Seguro a Clases que anunció anteayer el gobernador y los titulares de la Segey y la Secretaría de Investigación, innovación Y educación Superior (Siies)-

Juntas son dos estrategias elaboradas con recomendaciones de buenas prácticas de la Unicef, Unesco y Organización Mundial de la Salud, tres organizaciones globales que apoyan el retorno a las escuelas en forma presencial, pero que de 194 países, solo 19 ya volvieron a las escuelas en forma física. México apenas regresará a la presencialidad este lunes 30 de agosto.

“Este momento es histórico, el próximo lunes empieza el camino franco hacía la recuperación educativa después de los estragos que está causando la pandemia”, recalcó VidalAguilar en su discurso. “El trabajo que realizaremos tiene fuertes fases metodológicas que comienzan con un diagnóstico socio emocional en los menores de edad”.

“Con esta base se organizarán mesas de atención de temas como la colaboración para elaborar el instrumento diagnóstico socio emocional, la canalización y atención de los casos críticos que se detecten en las aulas, la capacitación a personal de la Segey, la elaboración de material gráfico, lúdico y audiovisual, y el apoyo de estudiantes de psicología para que realicen su servicio social y prácticas profesionales”.

“La pandemia no ha terminado, pero tenemos la responsabilidad de dar los primeros pasos hacia adelante, que nos saquen de la inercia y nos lleve más allá de la desilusión y desesperanza, es nuestra responsabilidad levantar la educación, es nuestra responsabilidad ampliar nuestra visión y brindar algo más que esperanza a las nuevas generaciones, es momento que nuestros niños jóvenes vuelvan a vivir”.

A su vez, el gobernador Vila Dosal aseguró que la evolución de la pandemia del Covid-19 se encuentra muy estable en estos momentos y no fuera así no autorizaría el regreso a las aulas.

Además, anticipó que todos los días realizarán un monitoreo del regreso a la escuela, medirán los indicadores de salud y si en algún momento ven que está en riesgo la capacidad hospitalaria, de inmediato tomarían medidas para controlar el brote y continuar con el regreso a clases.— Joaquín Chan Caamal

El gobernador también reveló que la resistencia de las familias al regreso a clases está generando otro problema mayor porque surgen escuelas clandestinas. Es decir, grupos de papás rentan una casa, la habilitan como escuela, contratan una maestra y ofrecen clases de preescolar y primaria, lo cual es ilegal porque no cuentan con permiso de uso de suelo, no tiene protocolos de protección civil en caso de un accidente y tampoco se podría verificar si cumplen los protocolos de salud.

Incluso, hay madres y padres de familia que no quieren que sus hijos usen el cubrebocas “porque pobrecitos”, y el gobierno no puede permitir eso porque no habrá un regreso a clases exitoso y seguro.

“Es importante que entendamos que este es un regreso a clases paulatino, voluntario y flexible”, reiteró. “Unos regresarán el lunes 30, hay escuelas particulares que ya dijeron que van a abrir el 13 y otras que el 27, las universidades también toman su propia dinámica. Seguramente, el 30 de agosto que abramos las escuelas, pues a lo mejor llegan 3 niños, y a lo mejor la próxima semana llegan 8, y a lo mejor 10, y la gente va agarrando confianza.

Así va a ser y no quiere decir que si el primer día llegan 15 niños es un éxito y que si el primer día llegan tres es un fracaso. No, esto así ha sido en todo el mundo”.

“Tampoco a nadie le debe sorprender o espantar que el día de mañana resulte que existe un caso positivo en alguna escuela, ha pasado en los 180 países, pasará también aquí en México y va a pasar también aquí en Yucatán”, subrayó. “Aquí el tema es cómo reaccionemos para que estos pequeños brotes no se conviertan en brotes generalizados”.

“¿Cuál es el protocolo que hemos establecido? Cuando hay un caso sospechoso, el niño se tiene que ir a su casa; si el niño tiene un hermano en otro grado, el hermano también se tiene que ir a su casa durante 14 días o hasta que traiga una prueba negativa. Si se confirma un caso positivo en un salón, todos se van a su casa por 14 días. Por ello es importante no mezclar a los niños en las rondas, recesos y actividades porque así no tiene ningún sentido la estrategia”.

Vila Dosal informó que todos los centros de salud tendrán pruebas de antígeno para niños, personal de las escuelas y padres de familia cuando haya algún caso sospechoso. También instalarán mesas de análisis y diálogo en este sector para que, igual como ocurre con los sectores económicos, se acuerden o modifiquen medidas del protocolo de regreso a clases o resolver las dudas que surjan en este curso escolar 2021-2022.

El rector de la Uady, José de Jesús Williams, destacó que las afectaciones socio emocionales no solo las sufren los niños y jóvenes, sino también los adultos y es un problema que se debe atender.

“Hay un compromiso de las universidades con el gobierno estatal, con alumnos, docentes, padres de familia y la sociedad en general, nuestra responsabilidad social es estar donde se requiera y demostrar de qué estamos hechos”, indicó. “Hoy el reto de la educación superior es sobre el tema socio emocional, es una palabra nueva, pero nos debemos enfocar para atender porque afecta a una generación que es el presente y el mañana del país y del estado”.

Las universidades que firmaron la carta de intención son: Uady, Marista, Modelo, Anáhuac Mayab, Centro de Estudios Superiores CTM, Valle de México, Mesoamericana San Agustín, Latino, Unid, Comercial Bancario, Universidad de Valladolid, Centro Educativo Felipe Carrillo Puerto, Centro Educativo “Dolores Tamayo” (Ticul y Mérida), Vizcaya de las Américas, UPP, Centro Universitario del Mayab, Centro Universitario Hispano, Interglobal y el Instituto Universitario del Sureste.

Clases Problema

El gobernador Mauricio Vila Dosal se ha expresado a favor del regreso seguro a clases.

Escuelas clandestinas

El gobernador comentó ayer que la resistencia de las familias al regreso a clases está generando otro problema mayor porque surgen escuelas clandestinas. Es decir, grupos de papás rentan una casa, la habilitan como escuela, contratan una maestra y ofrecen clases de preescolar y primaria, lo cual es ilegal porque no cuentan con permiso de uso de suelo y no tiene protocolos de protección.