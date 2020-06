MÉRIDA.- Luego de lo que nuevos resultados de los indicadores estatales marcan que el semáforo de Yucatán está en color Naranja, el Gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que a partir de este lunes 8 de junio, cuando se prevé que hayan pasado los mayores efectos de la tormenta tropical Cristóbal, se iniciará con la ola 1 de la reactivación económica.

De esta manera, Vila Dosal en esta ola uno de reapertura, además de los negocios esenciales, podrán operar la industria de manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler, ventas de comercio al mayoreo, despachos de profesionistas, hoteles parcialmente abiertos, restaurantes solo mediante reservación y al 25% de su capacidad.

Asimismo, comercio al por menor mediante ventanilla para quienes tengan menos de 150 metros cuadrados y para quienes tienen más de 150 metros cuadrados solo podrán tener dentro de su establecimiento un cliente por cada 5 metros cuadrados, estéticas y clínicas de la salud solo con previa cita y hasta un máximo del 25% de su capacidad, puntualizó el Gobernador.

Llamado a ser responsables

Ante este anuncio de hoy, debo remarcar el tema de la responsabilidad. Que demos este primer paso para abrir gradualmente la ola uno de nuestra economía no debe significar que relajemos las medidas de higiene y prevención, sino por el contrario, es cuando más las debemos aplicar pues podría suceder que, si debido a esta reapertura gradual no somos responsables, se disparen los contagios y se sature nuestra capacidad hospitalaria, lo que nos obligaría a dar marcha atrás y cerrar de nueva cuenta los negocios no esenciales, explicó Vila Dosal.

En su mensaje a través de redes sociales, el gobernador mencionó que pasar a la ola uno significa que nos tenemos que concentrar en solo ir a trabajar y a comprar lo más esencial para nuestras casas, pues las restricciones a la movilidad se mantendrán para evitar nuevos contagios y por lo tanto no deberán realizarse reuniones sociales, fiestas o salir a pasear pues la contingencia continúa, así como el uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio para cuidarnos los unos a los otros.

Vila Dosal subrayó que para que estos nuevos giros comerciales puedan abrir deberán haber cumplido previamente con su registro en la página de internet www.reactivacion.yucatan.gob.mx pues ahí podrán descargar los protocolos sanitarios para poder tener una reapertura segura para sus trabajadores y sus clientes.

“Los negocios de la ola uno que no se registren en esta página no podrán abrir el día lunes”, enfatizó el Gobernador.

Tras recordar que cuando se anunció el semáforo estatal se mencionó que serviría para corroborar la información con la que la Secretaría de Salud federal elabora los indicadores de su semáforo nacional para asegurar de que ese semáforo concordara con la realidad de la pandemia que se vive en Yucatán, Vila Dosal mencionó que esta semana no coincidimos con los indicadores que presenta el semáforo federal ya que la información con la que los elaboraron no se encuentra actualizada ni toma en cuenta los esfuerzos adicionales que se han hecho en Yucatán para ampliar nuestra

capacidad hospitalaria, tales como la habilitación como hospital temporal del Centro de Convenciones siglo XXI y la ampliación temporal del hospital de Valladolid.

En este sentido hemos decidido que las decisiones en Yucatán no sean tomadas desde la Ciudad de México sino que sean los expertos yucatecos quienes tomen las decisiones en el estado, por lo tanto anunciamos el inicio de la ola uno de nuestra reactivación económica, puntualizó el Gobernador.

Vigilancia

Al abundar sobre el inicio de la ola 1 de reactivación económica, Vila Dosal señaló que para asegurar el cuidado de la salud de los yucatecos durante este proceso todos los negocios y empresas serán continuamente supervisados y vigilados por nuestros inspectores de protocolos de salud para que se cumpla la estricta implementación de medidas de higiene y prevención para empleados y clientes y quienes las incumplan se harán acreedores a la inmediata clausura y multas que marca la ley.

“Ante esta primera ola de reapertura gradual de nuestra economía, es necesario que todos seamos responsables haciendo cada quien la parte que nos corresponde cumpliendo con las medidas de higiene, sana distancia y evitando lugares concurridos para que no echemos a perder lo avanzado en salud hasta el día de hoy. No tengan ninguna duda que vamos por buen camino y que saldremos adelante. Sigamos cuidándonos los unos a los otros y trabajando juntos, unidos, como uno solo”, finalizó el Gobernador.