Ola 1 de reactivación en Yucatán, con visitas de inspectores

MÉRIDA.- Debido al inicio de la ola 1 de reactivación económica en Yucatán, 425 inspectores de protocolos de salud del Gobierno del Estado realizaron las verificaciones en los negocios autorizados para reanudar las actividades económicas de acuerdo con los protocolos de seguridad sanitaria sugeridos por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y el Gobierno estatal.





De acuerdo con Juan Carlos Vega Milke subsecretario de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet) el día de hoy “425 inspectores de protocolos de salud capacitados en diversos protocolos como el de la construcción, restaurantes, comercio al por menor y al por mayor, oficinas corporativas” y demás giros que podían comenzar a operar en esta ola 1 fueron visitados para corroborar la aplicación de protocolos sanitarios.



En el centro de la ciudad se asignaron 173 inspectores de protocolos de salud en 27 manzanas, se enviaron 48 de ellos al área de comercios y restaurantes en el norte de la ciudad y se asignaron 43 más para obras de construcción y oficinas de empresas del mismo ramo y hubo 18 de ellos en las cabeceras municipales de Puerto Progreso y de Motul. Además, contaron con el apoyo de 43 inspectores de autoridades municipales de la capital y 3 supervisores más.



El área de la Dirección de Protección Riesgo Sanitario de la SSY junto personal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) y de la Secretaría General de Gobierno (SGG) sumaron 100 inspectores de protocolos de salud adicionales. Para corroborar que la labor de los verificadores se realice de forma adecuada, se asignaron un total de 34 supervisores distribuidos en diversas áreas.



Asimismo, se inspeccionaron en conjunto con la Secretaría General de Gobierno (SGG) tiendas departamentales de la capital que cuentan con puerta hacia la calle, ya que las “los centros comerciales no pueden abrir, pero si lo pueden hacer las tiendas departamentales que cuentan con puerta de acceso a la calle”, aseguró Vega Milke.

Revisión en tiendas departamentales





Se revisaron tiendas departamentales como Sears, Gran Chapur y Liverpool y también los trabajadores del Gobierno estatal visitaron el centro comercial La Isla, pero no se pudo realizar la verificación ya que debido a un fallo eléctrico los comercios del lugar aún no comienzan sus actividades por lo que se realizará una visita posterior a ese lugar.



El subsecretario de la Sefoet aclaró que el objetivo de los verificadores es asesorar a los negocios y empresas para que cumplan con los protocolos de sanidad solicitados y de esta forma continuar con la reactivación económica que tanto necesita el estado luego de la desaceleración económica provocada por la pandemia por Coronavirus.



“Estamos buscando ayudar a los establecimientos para que cumplan con los protocolos y no tengan que cerrar. Para el caso de la pandemia, teníamos que encontrar un punto de equilibrio para atender los problemas de salud, pero conforme los indicadores de los semáforos han permitido que cambiemos a naranja, les da la posibilidad de reactivar la economía de forma gradual”, explicó el funcionario de la Sefoet.



De acuerdo con Vega Milke, en el primer día de la ola 1 de reactivación económica, no se registró ninguna clausura y aseguró que poco a poco continúan recibiendo reportes de las actividades realizadas el día de hoy.



En ese sentido, el funcionario aclaró la prioridad del Gobierno estatal es salvaguardar la salud y seguridad de los empleados y del público en general por lo que los supervisores e inspectores de protocolos de salud realizan sus funciones debidamente identificados con chalecos, gorra y gafete, además, siguen las medidas de protección e higiene con el uso de cubrebocas N95, careta facial transparente y guantes para también proteger su salud y la de los demás.



Cabe recordar que para que los giros comerciales puedan abrir y reiniciar sus actividades, debieron haber cumplido previamente con su registro en la página de internet www.reactivacion.yucatan.gob.mx, donde también podrán conocer descargar los protocolos sanitarios para una reapertura segura para sus trabajadores, sus clientes y todos los yucatecos.



Y además de los negocios esenciales, podrán operar la industria de manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler, ventas de comercio al mayoreo, despachos de profesionistas, hoteles parcialmente abiertos y 10% de su capacidad, restaurantes sólo mediante reservación y al 25% de su capacidad.



Asimismo, se contempla la reanudación del comercio al por menor mediante ventanilla para quienes tengan menos de 150 metros cuadrados y para quienes tienen más de 150 metros cuadrados sólo podrán tener dentro de su establecimiento un cliente por cada 5 metros cuadrados, estéticas y clínicas de la salud sólo con previa cita y hasta un máximo del 25% de su capacidad. Hay que remarcar que, las plazas comerciales deben mantenerse cerradas al público, toda vez que su reapertura está considerada dentro de la ola 3 del plan de reactivación económica y no en la 1.