MÉRIDA.- La variante Omicron en Yucatán ya golpea a empresas yucatecas por el ausentismo de numerosos trabajadores.

Una encuesta practicada a 300 socios de la cámaras del sector privado afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial del Estado revela que ya casi la mitad de las empresas tiene problemas para operar por las incapacidades de los colaboradores.

En la encuesta se preguntó a los empresarios si los contagios de los empleados y el ausentismo les están causando dificultades para operar de manera normal y casi la mitad —es decir, el 47%— respondió que sí.

“La productividad de los negocios se afecta directamente”, declaró Fernando Ponce Díaz, presidente en Mérida de la Coparmex.

A su vez, el investigador Eddie Salazar Gamboa, quien lleva cálculos matemáticos de la pandemia en la entidad, consideró que si la tendencia de contagios por la variante Omicron en Yucatán sigue como hasta ahora mañana viernes se alcanzará una cifra de más de 1,000 casos en un día y para el 31 de enero serán alrededor de 2,251 en 24 horas.

Las empresas tienen dificultades para operar

“Sí hay una afectación de Omicron al servicio, sí hay problema de ausentismo y de dificultad para operar; casi la mitad de las empresas ya tiene problemas para operar”, manifestó Fernando Ponce Díaz, presidente de la Coparmex-Mérida.

El dirigente advirtió que habrá más aumentos de contagios, pues en dos semanas se espera llegar al punto pico, esto se prolongaría hasta principios de marzo.

“Los infectados piden incapacidad y la mayoría se ausenta generalmente entre 10 y 15 días, la generalidad el 31% de los contagiados se va 10 días, todo apegado a los protocolos”, añadió Amenoffis Acosta Ríos, tesorero de la Coparmex-Mérida, al dar a conocer los resultados de la reciente encuesta solicitada por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado al Observatorio Estratégico de Yucatán sobre ausentismo por Covid en Yucatán.

En conferencia de prensa vía Zoom, luego de dar a conocer los informes del programa anual Data Coparmex, los dirigentes empresariales también dieron a conocer los resultados de esta encuesta hecha a 300 socios de las cámaras del sector privado afiliadas al Consejo Coordinador, en los cuales se observan los primeros reportes de ausencias laborales por la pandemia.

“Como se ve en las estadísticas, ya casi la mitad de las empresas tiene problemas para operar, eso sí es un problema, porque una situación así conlleva a que la productividad de los negocios se afecte directamente”, declaró Ponce Díaz.

Alto porcentaje de trabajadores vacunados

Al exponer los resultados de la encuesta, Amenoffis Acosta Ríos explicó que primero se preguntó a los empresarios cuál es el porcentaje de sus colaboradores que ya se vacunó.

El 88% respondió que más del 75% de su plantilla está inmunizada y apenas el 1% dijo que menos del 25%, la buena noticia es que un alto porcentaje ya tiene la vacuna.

También se les preguntó cuántos empleados resultaron positivos del coronavirus en los últimos 15 días, a lo que el 76% dijo que sí tienen empleados contagiados y 24% que no.

El tesorero consideró esto como algo revelador porque la gente considera que en todos lados hay alguien infectado, muchos están dando positivo, pero por lo menos una de cada 10 empresas dice que no.

Sobre qué porcentaje de sus colaboradores dio positivo, dijeron que fueron más o menos uno de cada cuatro, el 25% dieron positivo en las últimas semanas, lo cual es bastante alto, y los números crecen aunque todos relacionados con empresas más pequeñas.

Incapacidades y “cuarentenas” por Omicron en Yucatán

Acosta Ríos señaló que las personas que están saliendo infectadas obviamente están piden incapacidades y se ausentan del trabajo.

El promedio de ausentismo que en este caso se presenta es de una brecha entre siete a 15 días, generalmente la mayoría se va de 10 a 15 días, el 31 por ciento se fue 10 días, todo apegado a los protocolos y la ley.

La última pregunta fue si este problema les está causando dificultades para operar de manera normal y casi la mitad —es decir, el 47%— respondió que sí les ha afectado en sus operaciones normales.

Ponce Díaz señaló que “casi la mitad de las empresas tiene problemas para operar, lo cual sí es un problema, porque una situación así conlleva a que la productividad de los negocios no necesariamente es la misma tomando un problema de Omicron en Yucatán y contagios que afecta directamente a la parte laboral”.

Además, opinó que no se tiene el registro real de los infectados porque hoy existen varios medios para hacer las pruebas, las estadísticas que presenta el gobierno del Estado a diario son las de naturaleza pública, pero de las que se hacen en privado no todas entran en la estadística, porque el sistema de reporte no es tan eficiente en los laboratorios privados al público.

Esta es la encuesta sobre ausentismo laboral que presentó ayer el Consejo Coordinador Empresarial:

Pruebas de Covid-19

Fernando Ponce Díaz comentó que para efecto de las empresas, en su mayoría ya hacen sus pruebas privadas, en realidad el grueso de las empresas, al menos las afiliadas a órganos empresariales, ya optó por hacer pruebas privadas, para mayor velocidad en su elaboración y resultados, y así tomar decisiones necesarias.

“La situación es complicada, porque no hemos llegado al pico de los contagios, se dice que en las dos próximas semanas seguirán incrementándose, y si es una situación que afecta en la cantidad de contagios, de acuerdo a lo que estamos viendo diario en la información pública que todos conocemos”, dijo.

El líder empresarial citó que la ventaja de todo esto es que, contra lo que tenían antes, el número de hospitalizados no se incrementa al ritmo de la variable de antes y eso ayuda tremendamente, la parte de hospitalizados y de fallecidos es muy relevante para efecto de lo que se puede definir o hacer con base en las medidas que se puedan tomar.

“Lo que se espera de esto, es que el pico será dentro de dos semanas, y vamos a tener esta situación hasta principios de marzo”.

“Por eso el exhorto de parte del Consejo Coordinador y las cámaras es a mantener los cuidados y tratar de que no se propague más, que el virus no continúe con más afectación y ver que esa situación de tendencia no se dé y disminuya para ver que la situación sea mejor”, manifestó el dirigente.

Incertidumbre empresarial

Fernando Ponce Díaz recordó que cada semana hay reuniones para analizar, diagnosticar y decidir la situación del estado ante la pandemia, hoy se está en amarillo del semáforo epidemiológico, por eso no hay que tener eventos masivos para efecto de cuidarse, pero esperan seguir como están para no tener una afectación con la reactivación económica y empleos y restricciones como en meses anteriores.

“En eso estamos, hay una gran incertidumbre todavía en esta situación, pero monitoreamos muy de fondo el tema de salud y de hospitalizados para que si se incrementa más de la cuenta, entonces realmente tendremos que asumir situaciones como en el pasado, de restricciones que esperemos no se dé”, afirmó.