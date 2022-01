Ómicron en Yucatán: qué restricciones regresarán por cuarta ola de Covid

El aumento de contagios de Covid seguirá por lo menos hasta fines de enero a causa de Ómicron en Yucatán, la variante "más contagiosa de todos los tiempos", y junto con él podrían colapsar algunos sectores de la economía debido al ausentismo laboral que ha originado su rápida propagación.

Aunado a esto, el proceso de recuperación económica seguirá estancado a causa de la incertidumbre que el alza de contagios ocasiona, mientras que el regreso a clases presenciales, aunque necesario, se seguirá aplazando. Por otro lado, regresar al confinamiento no se ve como una opción: "La economía no lo resistiría". Estos son parte de los pronósticos para los primeros meses de 2022 dados por los especialistas Rudy Coronado Bastarrachea, Gabriel Rodríguez Cedillo y Freddy Espadas Sosa.

Ómicron en Yucatán: ¿Habrá más contagios?

Rudy Coronado Bastarrachea, epidemiólogo y jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de la Secretaría de Salud de Yucatán, sostiene que entre el 20 y el 28 de enero tendríamos aún más casos de Covid-19 en Yucatán. Esto, a causa de las concentraciones masivas de principio de año, cuyo repunte se vería en esas fechas. Sin embargo, también precisó que el número de hospitalizaciones no ha crecido en la misma medida, mientras que la cifra de defunciones "está bastante estabilizada".

De acuerdo con la tendencia actual, si las personas acatan las disposiciones de cuidado de la salud y evitan las aglomeraciones, habría una estabilización de las cifras de contagios durante los últimos días de enero y los primeros de febrero. A mediados de ese mes podría comenzar un descenso de los casos de Covid en Yucatán, explicó Coronado Bastarrachea.

El médico advierte que no hay que confiarse. "Se dice que la mayoría de los casos no son graves. Sin embargo, estamos ante la variante viral más contagiosa de todos los tiempos de la humanidad". Esto implica que su rápida propagación puede llevar a la falta de pruebas de detección de Covid y su consiguiente encarecimiento. Además, podrían colapsar varios segmentos de la economía: servicios básicos como transporte, salud o educación podrían dejarse de ofrecer si el personal encargado se infecta.

Por otro lado, el doctor recalcó que hay un segmento de la población que no está vacunado. Se trata de los menores de 15 años y "esa variante en los niños es peligrosa". Además, detalló que aunque la vacunación es efectiva, no es garantía de que Ómicron no afectará. Actualmente en México el 67% de los casos de Covid son de personas vacunadas o que ya habían contraído la enfermedad, señaló el experto.

Sobre las medidas a tomar para los próximos días, el médico no ve viable ni recomienda un nuevo confinamiento total o la nulificación de las actividades económicas. "Volver a aislar la economía no lo considero prudente", dijo. Sin embargo, recomienda evitar los eventos masivos o concentraciones de gente, así como acudir a la vacunación contra el Covid y el aislamiento de las personas contagiadas para evitar la propagación. También recomendó la sana distancia, el uso de cubrebocas y la atención oportuna de casos.

Covid en Yucatán: ¿Habrá cierre de negocios?

Sobre las medidas a tomar, el economista y catedrático de la Uady Gabriel Rodríguez Cedillo coincide en que "la economía ya no resistiría un nuevo confinamiento". "La economía tendría que estar funcionando con altos niveles de incertidumbre y con intermitentes posibilidades de contagio. Esa va a ser la dinámica que viviremos durante el primer semestre de 2022", pronosticó el también maestro en Gobierno y Políticas Publicas.

Ante la cuarta ola de Covid en Yucatán, en materia económica "se está esperando una caída. No vamos a crecer. Ese es el pronóstico general. Aún no hay un proceso de recuperación, ya que este está tendiendo a estancarse. El alza de contagios todavía genera incertidumbre, la cual había empezado a menguar en 2021. Con ella los inversionistas son más cautelosos. Esta cautela contribuye al proceso de estancamiento", detalló el académico.

El especialista alertó que si la economía vuelve a ralentizarse los segmentos de servicios, comercio y turismo tienen alta vulnerabilidad. Por otro lado, el entrevistado consideró los sectores de alto valor agregado como los procesadores y la industria automotriz seguirán afectados durante este año y esto repercutirá en la economía. Entre las restricciones que considera regresarán a causa de Ómicron en Yucatán está la modificación de horarios de circulación, así como los límites de aforo para las reuniones y concentraciones de gente.

¿Qué pasará con la economía en Yucatán en 2022?

Rodríguez Cedillo señaló que el comportamiento de la economía en el primer trimestre del año será clave para poder pronosticar cómo nos irá el resto de 2022. "Tenemos que ver cómo se comportan las medidas del Banco de México en los primeros tres meses".

"El pronostico más importante es que vamos a tener una economía con un crecimiento débil e inflación persistente, que puede afectar la recuperación del empleo en el segundo semestre del año. Posiblemente por la inflación haya un desliz del tipo de cambio. La población debe estar en pendiente de la interacción del Banco de México y la Secretaría de Hacienda", afirmó el catedrático.

¿Cuándo será el regreso a clases presenciales en Yucatán?

Sobre el regreso a clases en Yucatán, Freddy J. Espadas Sosa, director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán, considera que "el regreso a la presencialidad de manera masiva debe descartarse de aquí a por lo menos tres o cuatro meses más".

Sin embargo, el doctor en Educación afirma que aunque no se puede forzar el retorno a las aulas, "la presencialidad educativa es una necesidad social, psicológica y cultural. Nada sustituye las enormes bondades pedagógicas que ofrece", entre ellas la socialización entre los educandos,"la cual es fundamental".

"Sin embargo, por encima de todo está la salud y la vida de todos los actores involucrados en el quehacer educativo. No se les puede exponer de manera imprudente e irresponsable", agregó Espadas Sosa. Sobre el regreso a clases presenciales, el académico sostiene que debe ser "gradual, escalonado y seguro, complementándolo con la modalidad virtual", todo esto solo "si se estabiliza el comportamiento de la pandemia".

Sobre la educación virtual o a distancia, el académico considera que en el futuro seguirá siendo un complemento educativo. Sin embargo admite que tiene grandes limitaciones. "Impide el contacto cara a cara; evita socializar, convivir, discutir, jugar, compartir. En el nivel medio superior y superior, en la modalidad virtual los jóvenes están impedidos o muy limitados para la realización de sus trabajos de campo o de laboratorio".

"Ya es perceptible un atraso significativo en la adquisición de aprendizajes, valores, hábitos y competencias que sólo se pueden obtener mediante la presencialidad. A la larga, esto afectará negativamente las tendencias en el desarrollo social; esta pérdida, déficit o faltante costará muchos años en que se pueda resarcir", agregó.

