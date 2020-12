Doce feminicidios en Yucatán en 2020: este es el recuento

Activista hace un recuento de los feminicidios 2020

En materia de feminicidios Yucatán está en el penúltimo lugar del país, pero también se sabe que muchas tentativas de feminicidio no se denuncian por presiones del esposo, pareja, suegros y de los jueces de paz, autoridad que todavía cree que en los hogares del interior del estado no suceden agresiones y que las esposas deben sumisión a sus maridos, indica Adelaida Salas Salazar, coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios en Yucatán.

Con base en la información que documentó el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios, éstos fueron los que ocurrieron en Yucatán durante 2020 y en la mayoría los responsables fueron detenidos y consignados a un juez.

1) 26 de enero. El ciudadano canadiense Paul N., de 76 años de edad, apuñala y estrangula a su esposa en un domicilio donde vivían en el Centro Histórico de Mérida. Privó de la vida a su esposa por asfixia y puñaladas. El feminicida convivió 16 días con el cadáver de su mujer y tras su arresto fue llevado al Hospital Psiquiátrico Yucatán y posteriormente liberado en marzo por mala integración de la carpeta de investigación. Fue el primer feminicidio de 2020.

2) 16 de febrero se descubrió un doble feminicidio en una casa del fraccionamiento Los Arcos. Sergio N.V. asesinó a su madre y su abuela con un arma blanca. Está detenido y sujeto a proceso. Fueron los casos dos y tres.

3) El cuarto de este año ocurrió el 26 de marzo en la colonia San José Tecoh. La víctima pidió dinero para la manutención de sus hijos y en respuesta el marido la agredió, apuñaló, alzó y aporreó contra el suelo lo que le ocasionó la muerte. El responsable José Enrique N., de 34 años de edad, está en prisión y sujeto a proceso. La víctima dejó en la orfandad a tres menores

4) El 10 de abril se supo de una quinta víctima de feminicidio. Una mujer fue hallada en un cuarto del hotel Charly, ubicado en el Centro Histórico. No se confirmó su identidad y no hay datos oficiales sobre la víctima. Al parecer se trataba de una sexoservidora y murió por ahorcamiento. Supuestamente fue un suicidio, pero el cuerpo tenía huellas de agresión. No hay responsable ni detenido.

Día de la Madre

5) El 10 de mayo, reportaron el hallazgo de una mujer ahorcada en su predio del fraccionamiento Bicentenario, Umán. La Policía de Investigación halló signos de violencia y el esposo David C. fue detenido. El asesinato ocurrió en plena vigencia de la “ley seca” y ambos ingerían bebidas alcohólicas en el hogar. Fue el sexto caso.

6) El 20 de mayo apareció el cadáver de una mujer de aproximadamente 40 años que sufría constante violencia intrafamiliar en su hogar de la colonia Juan B. Sosa, Chuburná. El cuerpo presentaba señales de violencia y golpes. No se tienen mayores datos de este caso. Fue el séptimo caso.

7) El 27 de mayo Jazmín N., de 22 años de edad, es asesinada por su expareja, de 27 años. El homicida la citó en un predio de la colonia Los Colorines, Umán, la privó de su libertad, la golpeó y estranguló. El feminicida huyó a casa de sus padres e intentó su suicidio con sobredosis de medicamentos, pero los médicos del Hospital O’Horán le salvaron la vida. Estuvo bajo custodia policíaca y posteriormente detenido y consignado por feminicidio.

La víctima dejó dos hijos en la orfandad. Fue el octavo caso.

8) El 8 de junio apareció el cuerpo desnudo de una mujer en un terreno donde se construye un fraccionamiento en Ciudad Caucel. Presentaba huellas de violencia y la autopsia arrojó que la causa de la muerte fue por estrangulamiento. Estuvo 10 días en calidad de desconocida hasta que sus hijos la identificaron y reclamaron el cadáver. No hay detenidos. Fue el noveno feminicidio del año.

9)El 21 de agosto se conoció el asesinato de la joven maestra de danza Fernanda G.M., de 23 años de edad, quien recibió disparos de arma de fuego de su exnovio José Enrique N.H., de 26, quien también se suicidó de un disparo en la cabeza. La carpeta de investigación se cerró por el fallecimiento del autor del crimen. Fue el décimo feminicidio.

10) El 26 de agosto se reportó el asesinato de Norma Yolanda en una vivienda del fraccionamiento Villas Oriente, de Kanasín. La titular del Juzgado 1o. de Control no lo clasificó como feminicidio, sino por homicidio calificado, pero Adelaida Salas considera que hubo una mala interpretación de la jueza porque es similar al caso de Emma Gabriela Medina. Aunque el autor material fue otro, la autora intelectual, la que planeó el asesinato es la hijastra y lo hizo con todos los elementos de odio. Los dos involucrados J.G.Q.V. y L.O.C. están detenidos y enfrentan el proceso judicial por homicidio. Para Adelaida fue el undécimo feminicidio.

11) El 6 de octubre apareció el cuerpo de Erika A.C.D., de 24 años de edad, quien estaba desaparecida desde hace un mes y cuyo cadáver apareció enterrado en un rancho propiedad de la familia de su ex novio F.J. N. T., de 41 años, ubicado a la orilla de la carretera Huhí-Sotuta. Las investigaciones arrojaron que la mujer fue estrangulada el 10 de septiembre, día de su desaparición, y su exnovio se suicidó el 29 de septiembre. Fue el duodécimo feminicidio.— Joaquín Chan Caamal

Caso

La maestra Adelaida Salas deja a las autoridades las investigaciones de otro doble asesinato en un rancho de Panabá porque no hay claridad de los hechos. Ahí falleció Rosana Amelia L.A., encargada del rancho, y el capataz Librado G., quienes recibieron impactos de bala. Hay una versión de feminicidio y suicidio, y otra que es una venganza de un marido engañado.

Delito

La activista considera que la violencia contra las mujeres en Yucatán es mayor a las cifras oficiales y extraoficiales porque detrás de cada feminicidio u homicidio hay cinco tentativas de esos delitos.