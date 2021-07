''Opacidad'': no avanzan las denuncias contra gente de Rolando Zapata

En la lucha contra la corrupción y la impunidad, vivimos en la simulación. Una prueba, señala Patricia McCarthy Caballero, es que han pasado dos años y medio de la presentación de denuncias contra funcionarios del gobierno de Rolando Zapata por hechos presuntamente delictuosos y las investigaciones no avanzan.

“La lentitud y la opacidad las caracterizan”, dice la activista, quien recuerda que el 14 de enero de 2019 el gobierno actual presentó 31 acusaciones y después fue sumando otras hasta llegar a 52, todas acompañadas de las respectivas pruebas.

Como se informó en su momento, seis de las denuncias iniciales, presentadas ante la Vicefiscalía Estatal Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado (ASEY), son por un faltante superior a los $533 millones en tres secretarías: Salud, Educación y Administración y Finanzas.

Las restantes se refieren a faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios y discrepancias administrativas hallados en los procesos de entrega-recepción. Otras dependencias involucradas son las secretarías de Fomento Turístico, General de Gobierno y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como el Isstey, los institutos del Deporte y de Seguridad Jurídica y Patrimonial, el Cobay, la UTM y el Tecnológico de Progreso.

“Conocer el estatus de esos expedientes es más relevante que nunca, pues estamos ante una nueva ola de procedimientos de entrega-recepción”, apunta Patricia, integrante del comité coordinador del Frente Cívico Familiar (FCF).

Por esta misma razón, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) “invitó” a las autoridades salientes y entrantes a realizar el procedimiento con apego a la ley y pidió a la ciudadanía sumarse al llamado, acciones que, según indicó, previenen actos de corrupción.

Mejor que un llamado de buena voluntad sería que las denuncias ante el SEA tengan seguimiento y lleguen a las últimas consecuencias, advierte. “¿Por qué los ciudadanos no tenemos un mecanismo ágil de consulta de los estatus, por qué no avanzan las investigaciones? Es algo parecido a lo que ocurre con las auditorías de la ASEY, que se quedan por tiempo indefinido en el estatus ‘de observaciones por solventar’…, o al menos eso parece porque nadie informa de nada a la ciudadanía”.

La sociedad yucateca esperaba que esos casos llegaran pronto a un juez de control para que se estuviera más cerca de conocer la resolución final. Sin embargo, el silencio las rodea. “Incluso, Mauricio Vila Dosal no dijo nada al respecto en sus dos informes de gobierno ni han aparecido en los reportes del Comité de Participación Ciudadana del SEA”.

Investigación

En un intento por romper el hermetismo, el Frente hizo un seguimiento de 45 expedientes, con resultados preocupantes.

Además de pedir que se indicara en que fase están las averiguaciones, se solicitó precisar si hubo casos en que la autoridad se abstuvo de investigar o bien decidió el no ejercicio de la acción penal o resolvió optar por “la aplicación de criterios de oportunidad”.

Incluso, para facilitar la respuesta del SEA y la ASEY, se les propuso que entreguen la información en el formato que les fuera posible, es decir, indistintamente del formato en que aquella se encuentre, tal y como sea generada, obtenida, adquirida, transformada o registrada en la documentación correspondiente.

Se aclaró además que la información solicitada es “estadística”, de modo que no afecta la esfera íntima de las personas físicas o morales involucradas...

La solicitud se hizo en marzo pasado mediante el Sistema de Acceso a la Información Pública. Como respuesta, la autoridad se limitó a señalar con términos confusos el estatus de las 45 carpetas de investigación.

El contenido de los expedientes se desconoce. Se ignora, por ejemplo, si ya fueron citados a declarar exfuncionarios, quiénes son éstos y si ya cumplieron ese requisito. O bien quiénes serán citados y cuándo. Tampoco se dice qué otros pasos se han dado o lo que se hará en estos meses.

“A estas alturas no hay nada sobre las pesquisas. Las autoridades no informan si ya determinaron que hubo o no delito y en su caso quienes son los responsables y cuáles fueron sus faltas”, señala.

Sólo una carpeta está en fase de “judicialización”, en 33% de los casos la información está “reservada por cinco años” y en 22% está en “archivo temporal”, una especie de limbo judicial que sirve de pretexto para simular que el proceso sigue.

“Además, en los casos en que sí hubo respuestas —todas escuetas e insuficientes— no se sabe a qué se refieren. Por ejemplo, no se dice en qué consiste ‘investigación inicial’, por qué hay asuntos enviados al ‘archivo temporal’ ni cuánto tiempo estarán ahí”.

No se sabe tampoco por qué hay investigaciones “en trámite” ni en qué consiste esto y qué implicaciones tiene o cuánto tiempo puede llevar.

En este el asunto no sólo hay lentitud sino también opacidad, acusa. “Lo más grave es que los ciudadanos no saben si se hará justicia. Ante cosas así, no es extraño que la gente y los mismos funcionarios que detectan irregularidades sientan que no vale la pena denunciar”.

Propuestas

Este caso pone en evidencia la urgencia de contar con un sistema ágil que atienda y dé seguimiento a las denuncias hasta su conclusión, sin “simular” que se están atendiendo los casos. Muchos de los posibles culpables, puede que sigan en cargos públicos, señala Patricia.

También es indispensable rendir cuentas y transparentar los avances. La sociedad tiene derecho a conocer el estatus de cada expediente, a través de un medio de fácil consulta y permanentemente actualizado. “Esto independientemente, de que por obligación, lo incluyan en sus informes”.

Es fundamental fortalecer la cultura de la denuncia, continúa. Ante irregularidades detectadas, siempre se debe optar por la búsqueda de la verdad y la justicia.

Y quienes denuncian —en este caso el gobierno del Estado— deben interesarse en que se haga justicia, de lo contrario, se prestan también a la simulación.

“En 2019, en una entrevista que me hizo el Diario, indiqué que este caso sería la prueba de fuego de las nuevas autoridades anticorrupción y del Poder Judicial en el Estado. Dos años después, lamentablemente, vemos que han fracasado”.— D.Y.