Operan tres “mafias” en el centro de Mérida

MÉRIDA.- El director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Eduardo Seijo Solís, expresó que en el centro de la ciudad operan tres “mafias” bien organizadas y dedicadas al comercio ilegal.

Durante una reunión con 45 empresarios y ex alumnos del Tecnológico Superior de Monterrey (exatec), en el Club Campestre, Seijo Solís expuso los proyectos de su dirección para atraer mayor turismo a la capital yucateca.

En esta reunión surgió el tema del ambulantaje. Al respecto Seijo Solís dijo que daría su opinión como funcionario y ciudadano.

Empezó con el problema de las vendedoras chiapanecas que son un grupo bien organizado y protegido en Mérida.

Según dijo, estas mujeres ya tienen ensayado “su show” para dejar mal a la autoridad municipal, causar lástima entre los ciudadanos y los turistas extranjeros, a quienes buscan a las puertas de los hoteles y restaurantes.

“Ya sabemos su show”, explicó. “Cuando el inspector les pide que no acosen al turismo o no se amontonen a las puertas de la Chaya Maya, enseguida se tiran al suelo y empiezan a gritar para llamar la atención. Quienes ven el espectáculo arremeten contra los inspectores, graban vídeos y los suben a la red. Eso es mala publicidad para Mérida y no lo vamos a propiciar”, declaró.