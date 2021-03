MÉRIDA.- Dos mujeres fueron detenidas en un operativo antidrogas que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en un predio del fraccionamiento San José Tzal, al sur de la capital yucateca.



Los uniformados, fuertemente armados, llegaron a una tienda de abarrotes ubicada en el cruce de las calles 161-D con 42 de mencionado fraccionamiento, a donde habrían ingresado con una orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación G3/369/2020, según un documento pegado en el lugar para asegurarlo.

En la operación participaron únicamente agentes estatales y después de ingresar al predio con elementos caninos, detuvieron a dos mujeres identificadas como Fabiola y Giovanna, suegra y nuera, respectivamente.



Los agentes se habrían llevado con ellos droga decomisada, aunque no se sabe cuánto, y una motocicleta que pertenece a una persona de nombre David, quien al parecer no se encontraba en el domicilio y se desconoce su paradero.

"Desaparecido"

Otros familiares indicaron que salió temprano para "ir a su trabajo", pero jamás llegó, incluso después del operativo acudió una persona a buscarlo a su domicilio. "Se fue a trabajar", le dijeron. "No, no llegó. Trabaja conmigo y vine a verlo para saber por qué no llegó", dijo la persona.

Según los vecinos, Fabiola es la dueña de la casa y del negocio. De acuerdo con los rumores, tendría problemas con un supuesto tirador de droga que vive a unos metros de donde se realizó el cateo.

"Es que la señora tiene problemas con el de la casa de ahí. Ese señor pone a los muchachitos a vender droga, pero ellos ya no quisieron trabajar con él y se fueron con la señora", dijo una de las personas que estaba cerca de la casa asegurada. "Pero a él se le ha denunciado y lo agarran, pero luego lo sueltan pronto", dijo una vecina.

El tendejón donde se realizó el cateo quedó asegurado por la policía.- MEGAMEDIA

Te puede interesar: Cuatro suicidios en menos de 24 horas en Yucatán