Contrastantes lecturas

Opinan el PAN y el PRI de un viaje de Mauricio Vila

Para el Partido Acción Nacional (PAN) lo importante del viaje en avión privado del gobernador Mauricio Vila Dosal a Guanajuato es que no tuvo costo para el gobierno del estado y la empresa que otorgó la aeronave no tiene ninguna relación comercial con el Ejecutivo estatal.

Asís Cano Cetina, presidente del comité directivo estatal del PAN, dijo que este partido está satisfecho con las explicaciones que dio el gobierno estatal sobre la invitación que recibió el gobernador, postulado por este partido político y Movimiento Ciudadano, para que viaje en avión privado a una reunión de gobernadores en Guanajuato el 14 pasado.

“Sí estamos satisfechos, lo importante es que queda claro que no tuvo costos para Yucatán y la empresa no tiene ninguna relación comercial con el gobierno del estado”, enfatizó. “Además, se expuso con claridad los motivos: la necesidad de un retorno rápido y la falta de conectividad, así como los objetivos de la reunión y los logros alcanzados”.

El Diario solicitó la opinión del líder panista sobre la versión del gobernador Vila Dosal de que utilizó un avión privado por una invitación, dijo que no costará al erario ni en el presente ni en el futuro y optó por ese vuelo por falta de conectividad aérea comercial.

Asís Cano recalcó que el gobernador Mauricio Vila se reunió con 8 de sus compañeros gobernadores con los que de manera permanente intercambia experiencias y mejores prácticas para aplicar en nuestros estados. En esa ocasión, el tema de la reunión fue la necesidad de un nuevo pacto federal fiscal más justo y democrático para los mexicanos.

“Como ya se informó oportunamente, lo que ahí se acordó y planteó busca mejorar la calidad de vida en los estados del país, reactivar la economía nacional, fomentar el empleo e incrementar los apoyos de la Federación a los estados”, señaló.

“La reunión cobró especial importancia ante la falta de apoyo del gobierno federal en esta contingencia, su total desinterés y falta de sensibilidad, que incluso estamos viendo actualmente en las trabas que pone para la liberación de recursos del Fonden para ayudar a miles de yucatecos afectados por la tormenta tropical ‘Cristóbal’. Esta situación está ocasionando que los gobiernos estatales se reúnan y busquen soluciones y alternativas a problemas comunes”, apuntó el dirigente.

Destacó que en esa reunión de gobernadores panistas, Vila Dosal consiguió ayuda hacia los damnificados por “Cristóbal” y esos apoyos ya se entregan en las comunidades más pobres afectadas por los temporales.

¿Debe el gobernador informar qué empresario hizo la invitación?, se preguntó.

“La postura del Ejecutivo estatal ha dejado claro que no se involucró un solo peso de recursos públicos de los yucatecos”, respondió. “Si la persona que facilitó el traslado no lo hizo público, entonces habría que respetar esa decisión, tomando como base de que no se utilizaron recursos públicos para ello”.

También se le preguntó si esa reunión aporta algo a Yucatán. Respondió que es un tema ya explicado y a partir de esa reunión los gobernadores mandan ayuda a nuestro estado para atender necesidades de las inundaciones.

“Los resultados están a la vista. Por lo que sabemos Tamaulipas, Nayarit y Querétaro ya mandaron apoyos y entendemos que viene ayuda de otros estados”, recalcó. “Al margen de lo político, lo relevante para los yucatecos es que ya hemos recibido ayuda de varias entidades y que no estaría aquí sin las gestiones del gobernador”.

Por su parte, el presidente del comité directivo estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, manifestó que el gobernador está obligado a informar sobre los viajes que realiza y particularmente sobre el que realizó en un avión privado hacia Guanajuato para una reunión con gobernadores del PAN.

Torres Rivas destacó que es contradictoria la actitud del gobernador porque trata temas relacionados con su cargo por la vía virtual, incluso con altos funcionarios federales, pero cuando se trata de hablar con sus amigos panistas sí va personalmente.

¿Les satisface la respuesta que dio el gobierno estatal sobre la invitación a volar a Guanajuato en un jet particular? se le preguntó al dirigente priista.

“No se puede hablar de satisfacción alguna porque el gobernador está obligado a informar sobre ese y otros viajes que realiza con cargo al erario, que es dinero de todos los yucatecos”, respondió. “En este caso (del viaje en avión privado), solo nos enteramos del uso de esa aeronave porque el gobernador fue descubierto por los medios de comunicación y exhibido por el presidente de la República junto a sus colegas panistas por trasladarse en vuelos privados de lujo y luego argumentan que no tienen dinero”.

¿Fue un evento de interés para el Estado o de tipo partidista?

“No podemos saberlo a ciencia cierta, precisamente porque los detalles de la reunión son totalmente opacos”, dijo. “Lo que sí sabemos es que no fue un evento oficial de la Conago (Confederación Nacional de Gobernadores) o de algún organismo oficial sino que gobernadores panistas se reunieron en un estado gobernado por el PAN. En ese sentido, puede presumirse todo”.

¿Debe informar qué empresario hizo la invitación?

“En política no hay coincidencias. Es indispensable para saber qué tipo de intereses tiene ese empresario en particular”, respondió.— Joaquín Chan Caamal

“Y hay que saber qué otros empresarios financian los viajes del gobernador, en su caso, o si corren por cuenta del presupuesto de Yucatán. Es otro doble discurso del gobernador. Por un lado, vemos cómo exhibe el manejo de la tecnología para tratar temas delicados con otros funcionarios, incluso con altos funcionarios de la Federación, pero cuando se trata de hablar con sus amigos panistas, ahí sí necesita ir personalmente”.

“Y aún más: en la declaración grupal derivada de ese encuentro, el gobernador Vila y sus colegas panistas emitieron reclamos al presidente López Obrador, incluso exigieron revisar el Pacto Fiscal. Pero cuando tiene aquí al presidente de la República, el gobernador lo que hace es llenarlo de elogios y no hace ningún reclamo”, reiteró Torres Rivas.

Puso como ejemplo la última vez que estuvo en Yucatán el presidente López Obrador para dar el banderazo del arranque de los trabajos del Tren Maya y que coincidió con el paso de la tormenta tropical “Cristóbal” al territorio yucateco. En esa jornada crucial para la prevención, ni una palabra dijeron ni el presidente ni el gobernador ni siquiera para alertar a la población.

Como publicamos, durante la visita del presidente López Obrador el 2 de junio, el gobernador Vila Durán pidió la intervención del jefe de estado mexicano para que bajaran las tarifas eléctricas que se cobran en Yucatán y destacó la disminución de los índices de criminalidad en la entidad.

