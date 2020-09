Opinión dividida

Algunos esperan mejores ventas, otros no tanto

Propietarios y encargados de comercios de productos no esenciales en el Centro ven con buenos ojos el Acuerdo de Reapertura Económica, que les permitirá abrir sus negocios de martes a sábado en vez de lunes a viernes.

“Los yucatecos tienen la costumbre de salir a hacer sus compras los sábados más que entre semana”, señala Augusto Memeri Echeverría, de Casa Elías, establecimiento que ofrece disfraces en el pasaje Emilio Seijo.

“Los sábados son de buena venta y la gente está acostumbrada a salir ese día, a veces sale en familia, pero en este caso (por la pandemia) solo una persona debe salir a hacer la compra”, indica el comerciante.

Memeri Echeverría confía en que las ventas se elevarán con el hecho de que ahora abrirán de martes de sábado. “Puede ser que mejore la situación, pues a lo mejor la gente se anima a salir el fin de semana. Esperamos que haya un repunte (económico) en estos últimos cuatro meses del año”.

Y es que, dice, por la pandemia las ventas cayeron. “Aquí la venta se desplomó como en 60% porque aquí estamos enfocados a la venta del colegio, de los disfraces y todo eso, pero las clases están suspendidas y no hay festivales; esperamos que haya un ligero aumento como el que vimos en los últimos días de agosto”.

Sin embargo, el comerciante recomienda ser cautelosos para evitar amontonamientos. “Siempre veo que las aglomeraciones se dan en los bancos, en las empresas grandes. Eso no se ha podido controlar, vemos mucha gente esperando su turno cerca de otra persona y obviamente puede haber contagios”.

Gilda Canto Mendoza, de una tienda de ropa y accesorios para dama en el Portal de Granos, coincide en que las ventas repuntarán un poco. “Ahorita estamos de lunes a viernes y tengo entendido que ahora será de martes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche. Así creo que sí aumentarán las ventas que han estado muy bajas desde que comenzó (la pandemia de Covid-19)”.

Gilda asegura que sus ventas bajaron en un 50%. “La verdad nos perjudicó y por eso esperamos que ahora que vamos a abrir los sábados haya un repunte. Creo que todos esperamos, cualquiera que tenga su comercio espera eso, que tenga venta y más por como estamos ahorita”.

Escepticismo

No todos los comerciantes tienen la misma expectativa. Jorge Pech, dueño de un puesto de artículos y ventiladores en el interior del Chetumalito, opina que no habrá tanto beneficio. “En cuestión de venta no creo que (abrir sábados) nos beneficie porque la gente no se ha recuperado”.

“Gracias a Dios, en mi caso, poco o mucho pero me alcanza, hay otros que están peores, no tienen trabajo... y están los que están al día. Aunque extiendan el horario de apertura la gente no tiene dinero, aunque cerremos a las 12 de la noche, la gente no viene”, considera.

En las ventas están muy bajas y después de las dos de la tarde difícilmente logran una venta, añade. “Ahora las ventas mayormente son en la mañana. Si vendiste a las nueve, a las 12 o a la una, estamos agradecidos, después no sale nada más”.

Por ello, opina que en su caso está mejor abrir de lunes a viernes que de martes a sábado. “Abrir sábado hará que la gente se amontone y volveremos a lo mismo, y cuando nos demos cuenta ya estamos peor con la enfermedad”.

“Muchos no creen esto, creen que es puro cotorreo y no respetan el distanciamiento. Veo cómo la gente se amontona y la Policía no le dice nada, así no se acabará el virus. Si se abre sábado, mucha gente saldrá de ociosa, habrá amontonamiento y nunca vamos a acabar”.

Acuerdo empresarial

Michel Salum Francis, presidente de la Canacome, expresó, cuando se firmó el acuerdo, que con las acciones a establecerse los comerciantes tendrán la oportunidad de salir de la parálisis económica en que se encuentran, aunque reconoció que en algunos giros o sectores no se cubrirían las expectativas.

También dijo que se accedió a sumarse a esas acciones porque se espera que los contagios de coronavirus disminuyan en el estado, así como minimizar los efectos adversos que tienen los negocios tras una inactividad de más de cinco meses.— Iván Canul Ek