Opiniones mixtas en medida de transporte

Avalan reducción de tarifas, piden más autobuses

Muy temprano Marlene Briceño Uicab bajó con su hija al Centro para hacer unas diligencias. Tomó el camión de la ruta Aviación y por costumbre le dio $16 exactos al chofer y se dirigió a su asiento.

Para Marlene todo era normal hasta que al mediodía, haciendo fila en el paradero para regresar a su casa, cayó en la cuenta de que ya había bajado el precio del pasaje.

“Uay, no me rebajaron, 16 pesos pagué y el chofer no me dijo nada”, relató cuando se le preguntó cuánto la beneficia pagar 50 centavos menos en el transporte público. “La verdad me parece bien que lo bajen, pero ya pagué 16, se me olvidó y luego ya lo había oído”.

Como informamos, la tarifa de transporte se redujo 50 centavos, pasando de $8 a $7.50 para adultos y de $3 a $2.50 para niños, estudiantes y personas de la tercera edad.

El mismo gobernador, acompañado de representantes de la Alianza de Camiones de Yucatán, Unión de Camioneros de Yucatán, Minis 2000 y Rápidos de Mérida, colocó una calca con las nuevas tarifas en la puerta de abordaje de una unidad.

Ayer, de hecho, la mayor parte de los 1,234 autobuses que recorren 247 rutas del municipio ya contaba con la calcomanía que muestra los precios actualizados, solo unas cuantas no retiraban aun la anterior.

“Me parece bien, pero como que hizo falta que le bajen más, como que 50 centavos no es suficiente”, dijo Esther Cocom López. Contrario a Marlene, Esther sí recibió su cambio cuando entregó ocho pesos al operador.

“Bajar el precio me parece bien, pero hay que seguir mejorando el transporte; por ejemplo, en mi colonia el camión pasa cada hora y aquí en el paradero también esperamos una hora, es mucho tiempo, y pienso que deben ver que haya más camiones para que no tengamos que esperar mucho”.

Fuera de eso, Esther considera que algo es algo, pues haciendo cuentas uno ahorra, aunque sea un poquito.

“Es como digo”, dice Marlene. “El beneficio mayormente será para los estudiantes que usan los camiones para ir a la escuela. Tengo una hija que va a secundaria, luego entrará a la prepa y usa muchos camiones. En mi caso no tanto porque solo salgo para algo muy importante, pero mi hija ahora usa dos camiones diario. Haciendo sumas, sí usamos muchos camiones y a la larga creo que nos debe beneficiar”.

Los camioneros igual consideran que la medida beneficiará a todos. Como Carlos Vargas Vera, operador de la ruta Juan Pablo-Cardenales que llegó con cambio suficiente para no tener problemas a la hora de cobrar.

Y es que, dice, escuchó que a sus compañeros del turno de la mañana les entregaron $40 en monedas de 50 centavos para que pudieran dar cambio y a la primera vuelta se les agotó.

Quien no tuvo problemas porque pagó exacto fue Felipe May Quintal, quien toma la ruta 69 Poniente que pasa por las colonias Madero y Juan Pablo II. “Subí y pagué mis 2.50 y todo bien”, indicó, tras reconocer que la reducción de la tarifa es un beneficio si uno hace sumas.

Él, por ejemplo, toma regularmente cuatro camiones, por lo que hasta el viernes pasado pagaba $12. “Ahora haciendo cuentas solo pago $10, me ahorro $2 y ya a la semana serán $10.

“La verdad sí me parece bien”, reitera. Lo que no le parece es que los choferes no quieran darles parada a los adultos mayores. “Tengo que pararme donde hay otra gente esperando; si no, no me llevan porque saben que solo pagaré la mitad con mi credencial y ahora que solo pagaremos 2.50 peor nos querrán llevar”.

A quien no le pareció muy bien la reducción fue a Cinthia Gómez Osorio, vecina del fraccionamiento Vergel.

“No me beneficia. Bajarle solo 50 centavos es querer tapar el sol con un dedo”, señaló. “Si tomo cuatro camiones, de $32 que pagaba ahora me ahorro $2 y eso no da ni para un chicle, creo que hasta mejor de mi parte, de los $32 invertir otros $8 y ponerle gasolina a mi auto: tardo menos y sin dar tanta vuelta”.— IVÁN CANUL EK

De un vistazo

Menor tarifa

A otro que la reducción en el precio del boleto le pareció una buena medida es a José Luis Burgos Ceh, de San Antonio Kaua, y es que en su casa tanto él como su esposa toman cuatro camiones para ir al trabajo. “Al final creo que sí estaremos ahorrando”.

Mejoras pendientes

También abogó porque se mejore el servicio. “Reducir el pasaje es un avance, ahora solo falta que las unidades estén en buen estado y que los choferes no jueguen ‘carreritas’ ni hablen por teléfono cuando conducen”.