Oportunidad en próximo cargo

Propuesta en el Iepac para elegir al administrador

Algunos requisitos para ser administrador del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) son ser ciudadano mexicano, contar con título profesional con antigüedad de mínimo cinco años, no haber sido designado como candidato a cargo alguno en los últimos cuatro años y gozar de buena repu-tación, indica María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta.

También recordó que la legislación local, en su última reforma de mayo 2017, agregó nuevo requisito que deben satisfacer los directores del Iepac; en la última fracción del artículo 133 de la Ley dice de manera literal:

“Contar con experiencia en materia electoral para el desempeño adecuado de sus funciones. Para acreditar esa experiencia se deberá comprobar haber participado en al menos un proceso electoral como funcionario de órgano electoral. Este último requisito no será aplicable también para los titulares de unidad del Instituto”.

“Éste último requisito reduce de manera significativa el umbral de posibilidades de encontrar perfiles profesionales idóneos con amplia trayectoria y que puedan enriquecer con nuevas aportaciones el trabajo institucional, es importante mencionar que el requisito de experiencia electoral no se pide a directores o titulares del INE en la normatividad federal, tampoco a consejeros”, explicó la funcionaria.

María de Lourdes Rosas añadió que ante este panorama, de ser aprobada la propuesta que presentará al Consejo General en Sesión Ordinaria del próximo miércoles 27, el Iepac se allegará de más candidatos y en aras del derecho pro persona no se plantea una inaplicación del nuevo requisito de experiencia electoral en un órgano electoral.

“Lo que se propondrá es que aquellos candidatos que tengan experiencia electoral obtengan una valoración o puntaje adicional que los ponga en ventaja de quienes no la tengan, y de esta forma no excluir a quienes no han tenido la oportunidad de trabajar en un órgano electoral”.

La consejera puntualizó que contar con el apoyo de instituciones expertas que ofrecen su trabajo con un alto compromiso social para blindar la autonomía y profesionalización del Instituto es un paso adelante en las nuevas formas de la administración pública.— David Domínguez Massa