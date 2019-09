Ven beneficios en toda la Península por el Tren Maya

Víctor Manuel Requejo Hernández, presidente del Consejo de Administración del Banco Mexicano Inmobiliario y considerado uno de los mayores conocedores del negocio de bienes raíces en el país, dice que la construcción del Tren Maya traerá “oportunidades extraordinarias” a los inversionistas grandes y pequeños de la zona y permitirá regular los precios del transporte terrestre.

En la segunda y última parte de la entrevista que concedió al Diario, este empresario especializado en el financiamiento hipotecario, advierte que en el extranjero hay un gran interés de los inversionistas por venir a México y que los hombres de empresa locales que desconfían del presidente López Obrador y congelan sus inversiones, “están escupiendo para arriba”. Si ellos no invierten, dice, habrá muchos otros que sí lo hagan. “¿No lo piensan?”, preguntó.

En la primera parte de la entrevista, Requejo Hernández habló sobre el “boom” inmobiliario en Mérida y el papel de la seguridad en la atracción de inversiones foráneas, y advirtió que seguirá el desarrollo inmobiliario en Yucatán, Quintana Roo y la Península en general.

En esta misma zona pasará la ruta del Tren Maya. ¿Ve en esta obra oportunidades de inversión?

Sí, veo oportunidades extraordinarias para esta zona del país. Con la apertura del tren, que transportará carga y personas, se podrá enviar productos a Cancún —que no produce ni un litro de leche y hay que llevar hasta los tomates y aguacates— en forma más barata, ya que actualmente esos y miles de artículos más se transportan en camiones, que es más caro. Asimismo, con el Tren Maya será más económico trasladar a los turistas, sobre todo a los nacionales.

Hace 27 años el gobierno del Estado rehabilitó la vía férrea entre Mérida y Progreso para facilitar el transporte de los trabajadores de la zona maquiladora que empezaba a crecer por entonces, así como de las personas que viajaban diariamente entre ambos puntos. La respuesta de los empresarios camioneros y de los taxistas fue bajar temporalmente un poco las tarifas, poner vehículos nuevos, con aire acondicionado y televisión, y recoger pasaje en cualquier punto de la ruta y no solo en determinadas estaciones, como lo hacía el tren. Finalmente, el ferrocarril dejó de funcionar. Esta experiencia aún está fresca entre los yucatecos y por eso muchos dudan del Tren Maya.

No, el tren sí funcionó. ¡Claro que lo hizo! Lo que se transportaba antes entre esas dos poblaciones, ahora se hace en camiones más baratos, más cómodos, que dan mejor servicio. Sin el tren, los transportistas hubiesen seguido abusando. ¿Por qué no hicieron esas mejoras antes? Las hicieron solo cuando vieron la competencia.

¿Entonces usted cree que el Tren Maya funcionará también como un regulador del mercado del transporte en la zona?

Será una competencia y ésta siempre es mejor para el cliente, para el usuario.

Para un inversionista grande o pequeño de la Península, ¿qué oportunidades de inversión ve usted con el Tren Maya?

La gente que viaja en ferrocarril consume y eso abre oportunidades para vender artículos de la región en cada estación: vestidos, guayaberas, etcétera, aunque sea una parada de media hora. El tren, estoy seguro, beneficiará a la economía y creará muchas fuentes de trabajo.

Aunque ya desde ahora se habla de especulación y alza en los precios de los terrenos cercanos a la ruta del tren…

Pues si, así es la cosa. Si no se hace el tren, no hay especulación, pero tampoco se producen fuentes de riqueza.

Hace unos días, en un foro en la Uady se advirtió que, entre otros errores del Tren Maya, está la idea de usar locomotoras de diésel, que inciden en la velocidad y la contaminación, en lugar de máquinas eléctricas, como en otros países…

Sí, las eléctricas son mejores, pero significan una inversión mucho más grande. Tenemos lo que tenemos y me pregunto, ¿qué sucede que siempre criticamos al gobierno en turno, que nosotros mismos elegimos? Eso es absurdo. El tren impulsará el desarrollo inmobiliario en Quintana Roo, en Yucatán y en la Península en general. Ya era tiempo que el resto del país se acordara del Sureste. Antes, la gente de aquí se quejaba de que el gobierno federal y los empresarios de fuera no invertíamos en la región, pero ahora que se plantea hacerlo en grande, se quejan y, como en el caso de los bienes raíces, algunos hasta se molestan porque los inversionistas o los compradores son de fuera. ¿Cómo puede ser eso? ¿Vamos a ser siempre pobres? En México los inversionistas extranjeros están gastando mucho.

Los críticos del actual gobierno dicen lo contrario…

Pero no es cierto. Los inversionistas extranjeros, insisto, tienen mucho interés en México porque es un país que retribuye generosamente su inversión. Mire usted, hoy en la mañana platicaba con una persona que conozco y que trabaja en un banco de Nueva York. Él es mexicano y atiende a inversionistas de Estados Unidos y Canadá. Me preguntó qué oportunidades de negocios veía yo en México y le dije, ¿por qué, tus clientes quieren invertir aquí? Me respondió: sí, porque los mexicanos tienen miedo y cuando eso pasa venden sus negocios baratos y entonces nosotros los compramos. ¿Pero ustedes no tienen miedo?, insistí. Sí invertimos en Uganda y en el Congo, ¿cómo no vamos a invertir en México, que está cruzando la frontera?, contestó.

En Mérida muchos empresarios dicen que han frenado sus inversiones porque no confían en las políticas del presidente López Obrador, sobre todo a partir de la cancelación del nuevo aeropuerto, y también creen que el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas son ocurrencias ¿Qué opina usted?

Esos señores perdieron la elección de 2018. Su gallo no era López Obrador ni su partido Morena, sino el PAN o el PRI, que perdieron y esto no les acaba de entrar en la cabeza. No entienden que ahora son otros los que mandan y que estos tienen sus propios programas. ¿Qué es lo que debe hacer un empresario en esta circunstancia? Cuidar sus negocios, y para eso hay que ver qué oportunidades hay con el nuevo régimen, porque éste seguirá insistiendo en el Tren Maya, que contempla una inversión de ocho mil millones de dólares, y en Dos Bocas, donde el presupuesto asciende a 12,000 millones de dólares. Ya es hora de dejar de exigir que el gobierno mejor invierta en otras cosas, Perdóneme, pero no puede ser que la gente que perdió en las elecciones quiera que el presidente haga lo que ellos quieren. Tienen que meter en su cabecita que perdieron y que el presidente no hará lo que ellos dicen. Si no les gusta lo que plantea, ya vendrán otros que si les gusten. Mi experiencia es que cuando un desarrollador da un paso atrás, hay dos que dan un paso adelante. Los empresarios que ahora frenan sus inversiones están escupiendo para arriba, están dejando el mercado a otros que sí van a invertir. ¿No están pensando en eso?— HERNÁN CASARES CÁMARA

Entrevista Conceptos

Víctor Manuel Requejo Hernández da su opinión de otros conceptos del Tren Maya.

Regulador del mercado

Requejo Hernández considera que el Tren Maya funcionará también como un regulador del mercado del transporte en la zona. “Será una competencia y ésta siempre es mejor para el usuario”.

Una por otra

Sobre la presunta especulación y alza en los precios de los terrenos cercanos a la ruta del tren, reconoció que sí la hay. “Así es la cosa. Si no se hace el tren, no hay especulación, pero tampoco se producen fuentes de riqueza”.