Oposición “desdibujada”

La gente se fija en personas, no en partidos, señalan

El PAN está dispuesto a hacer lo que le corresponda hacer para lograr los equilibrios y que México no se vaya a perder y a convertirse en un país como Venezuela, advirtió la diputada federal Cecilia Patrón Laviada.

Acción Nacional ya no es un partido cerrado y está dispuesto a recibir a otros liderazgos para contrarrestar a Morena, comentó. Igual admitió que hoy los partidos políticos están desdibujados y por eso la gente se fija más en las personas.

Cecilia Patrón concedió una entrevista a Grupo Megamedia el viernes 23, que se transmitió en vivo vía Facebook en la página del Diario, donde aún está disponible. Luego, en charla fuera de cámaras, la legisladora abordó otros temas de la actual coyuntura política.

Esta es una parte de esa conversación:

Grupo Megamedia (GM): Hoy tenemos un presidente fuerte, pero los partidos políticos en la oposición están como desdibujados, pese a que nos cuestan mucho a los mexicanos. Pensando en que ésta sea una inversión productiva, le preguntamos dos cosas: uno, ¿en la alianza del PAN con el PRI y el PRD qué harán para ser una oposición más constructiva de aquí al 2024?, y dos, ¿promoverá algún liderazgo capaz de ser atractivo en la próxima elección presidencial?

Cecilia Patrón Laviada (CPL): En el PAN tenemos muy claro que en la próxima legislatura seremos una oposición que golpee, pero con soluciones. Por ejemplo, con la Ley Energética: Morena quiere una cosa y nosotros otra, pero ya no bastará solo atacar, sino proponer una alternativa de nuestra parte; es decir, atacar con fundamentos.

Por otro lado, es cierto, los partidos políticos se han desdibujado, ya no se ve lo que la oposición hace en la Cámara, y hemos hecho una cantidad de cosas, hasta amarrarnos a la tribuna. Esto, que antes generaba mucho impacto, hoy es tal el descontento hacia los partidos que la gente ya no los ve a ellos, sino a la gente.

En el caso de Yucatán, por el contrario, aquí sí creo que hay una historia de romance, por decirlo así, entre el PAN y los ciudadanos. Éstos pueden molestarse con Acción Nacional, pero no del todo, porque donde hubo fuego, cenizas quedan...

Sin embargo, esta alianza que el PAN impulsó lo hace capaz también de abrir el camino a ciudadanos que puedan venir a sumarse. Así se dio en muchos estados, donde vimos la llegada al partido de gente de la iniciativa privada, de activistas sociales, etcétera.

Quizá en Yucatán no lo vimos tanto, a excepción del caso de Rommel Pacheco (diputado federal electo por el Distrito III) que, por cierto, quiero decir que es un chavo sumamente preparado y que hará un buen papel en la Cámara.

El mensaje de la alianza fue que el PAN está dispuesto a hacer lo que le corresponda hacer para lograr los equilibrios y que México no se vaya a perder, como Venezuela u otros países.

Estamos dispuestos a sacrificar mucho y hablo por mí. No crean que el voto a favor de la alianza fue fácil, ¡he sido panucha de toda la vida! ¡Claro que me dio trabajo!, aunque en lo local votamos por la estrategia de dejar al PAN competir solo, saliendo de la lógica local, ves cosas de Morena como los ataques al INE y a otros organismos autónomos o las propuestas para aprobar disposiciones anticonstitucionales, que dices ¡hay que pararlo!, y es mí responsabilidad como diputada.

Evidentemente el PAN tendrá que estar muy alerta para que los partidos políticos cumplan la parte que les corresponde dentro de ese acuerdo que, aclaro, no fue un noviazgo completo, sino parcial, en el sentido de que no todo lo votaremos igual.

GM: ¿Podrá el PAN encontrar un liderazgo atractivo para las elecciones de 2024?

CPL: Acción Nacional está muy abierto, repito. Su actual presidente, Marko Cortés, es muy sensible a ese tema. La alianza se dio justamente porque él es muy conciliador, lo que permitió la entrada de otras personas y que el PAN no sea un partido cerrado, como lo fue hace algunos años, sino que sea capaz de llegar a acuerdos. No vemos otra manera de contrarrestar, aunque sea un poquito, lo que nos preocupa, que es la protección de la democracia.

A título personal, y también para un gran sector de mis votantes, esta es la mayor preocupación. Mucha gente que tradicionalmente no votaba por el PAN, lo hizo esta vez por mí, pensando que tendrían una voz para defender la democracia.— HERNÁN CASARES CÁMARA